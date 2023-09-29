В каких регионах Казахстана автострахование станет дешевле

В АРРФР назвали регионы РК, для жителей которых страхование ответственности автовладельцев подешевеет, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Как рассказала на брифинге в СЦК замглавы АРРФР Мария Хаджиева, с 1 января 2024 года будет осуществлен переход на «гибкий тариф», то есть при расчете страховой премии теперь будет учитываться аварийность каждого региона. Соответствующее постановление проходит согласование с АФК.

По ее словам, новшество необходимо для справедливого ценообразования. При этом страховые тарифы будут обновляться ежегодно на основе данных ЕСБД.

Хаджиева уточнила, что помимо тех тарифов, которые будут установлены в документе, компании будут иметь право увеличить или уменьшить тариф за счет поправочных коэффициентов, но не более чем на 10%.

«Такой подход позволяет снизить стоимость страховки для населения в тех регионах, где низкая аварийность. Согласно предварительным расчетам тарифов, в 11-и регионах ожидается снижение премий. Наибольшее снижение ожидается в городах Атырау, Алматы и Северо-Казахстанской области. В 7-и регионах Казахстана из-за высокой аварийности ожидается незначительное повышение стоимости страховки, это Жамбылская область, города Кызылорда, Шымкент, Астана», – отметила спикер.

В дальнейшем планируется внедрение аналогичного подхода и по другим страховым продуктам, заключила Хаджиева.