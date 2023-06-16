Для регионов с высокой аварийностью полис автострахования будет дороже

Новые правила расчета страховой премии будут введены с 1 января 2024 года.

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В связи с принятием соответствующего постановления, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка впервые вводит поправочные коэффициенты. Это означает, что размер страховой премии будет рассчитываться с учетом убыточности региона, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР.

Согласно информации, постановление определяет порядок ежегодного расчета новых поправочных коэффициентов в зависимости от убыточности региона, в котором зарегистрирован автомобиль. Эти коэффициенты будут обновляться ежегодно. Они введены для определения стоимости полиса автострахования для жителей каждой области.

«Данный подход направлен на обеспечение адекватности стоимости автостраховки и позволит своевременно актуализировать расчет страховой премии по данному виду страхования», – пояснили в агентстве.

Агентством отмечается, что постановление разработано для перехода с 1 января 2024 года к системе гибкого тарифообразования по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, предусмотренного законодательством.

Страховые компании начнут применять новые поправочные коэффициенты с 1 января 2024 года, добавили в ведомстве.