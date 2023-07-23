В Караганде загорелась трансформаторная подстанция (видео)

Как сообщили в пресс-службе ДЧС, сегодня по улице Стапаева в Караганде загорелась трансформаторная подстанция, передает Кazpravda.kz.

Соообщение о возгорании на территории «Қараганды Жарык» поступило на пульт в ДЧС в 13:15.

Горела трансформаторная подстанция. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Причина ЧП не называется. Как сообщают в соцсети, из-за пожара без света осталась почти вся улица.

В 14:24 огонь ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.