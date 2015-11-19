В Карагандинской области мужчину лишили прав на 6 лет
Талгат Исенов
Шетский районный суд Карагандинской области на 6 лет лишил прав на вождение автомобилем столичного жителя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.
Помимо этого, водитель подвергся административному аресту на 15 суток.
"Жителя Астаны, управлявшего автомобилем марки Lexus GX 470, на трассе Алматы – Екатеринбург остановили дорожные полицейские. Выяснилось, что он за рулем выпил две бутылки пива. Ранее, в 2013 году, мужчина уже лишался водительских прав на два года за аналогичное нарушение – управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. После отбытия взыскания он вновь получил водительское удостоверение", – пояснили в пресс-службе райсуда.
Учитывая рецидив, на этот раз суд ужесточил наказание.
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