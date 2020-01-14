В Казахстан пытались незаконно ввезти пожарную машину
В Северо-Казахстанской области на пограничном посту "Бидаик" во время досмотра выявили два подозрительных автомобиля, сообщает Inform.kz.
По информации отдела пограничного контроля воинской части 2032, во время досмотра автомобиля Toyota Mark 2 и пожарной машины HINO сотрудники пограничного наряда выявили расхождение VIN-номеров. Машины направили на углубленный досмотр. По его результатам опасения подтвердились. Транспорт, следовавший из Омска в Нур-Султан, в Казахстан завозят незаконным путем. Машины передали в отдел полиции Уалихановского района для привлечения виновных лиц к ответственности.
У обоих транспортных средств не совпадали номера кузовов автомашин с номерами, указанными в свидетельствах о регистрации. Идет досудебное расследование по уголовной статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей".
"Будут установлены все обстоятельства попытки перемещения транспортных средств через границу. У владельца – 47-летнего жителя столицы - запрошены все необходимые правоустанавливающие документы", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.