В Казахстане 12 блогеров задекларировали дополнительные доходы на 1,4 млрд тенге

Экономика,Налоги
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Всего на сегодняшний день 854 блогерам направлены уведомления камерального контроля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитетом государственных доходов продолжаются мероприятия по исполнению уведомлений камерального контроля по занижению доходов.

«В ходе данных мероприятий 12 блогеров самостоятельно задекларировали дополнительные доходы на сумму 1,4 млрд тенге с уплатой налогов в сумме 73,6 млн тенге.

Всего на сегодняшний день 854 блогерам направлены уведомления камерального контроля по нарушению «занижение доходов» на сумму 71,9 млрд тенге», - говорится в сообщении.

Срок исполнения составляет 30 рабочих дней.

В КГД отметили, что расхождения на 71,9 млрд тенге не являются суммой неуплаченных налогов. Указанные суммы расхождений являются предполагаемыми доходами, которые не отражены в налоговых декларациях блогеров.

Исчисление и уплата сумм налогов производится исходя из представленных деклараций по соответствующим ставкам, установленным налоговым законодательством.

При этом суть камерального контроля заключается в предоставлении налогоплательщику возможности добровольно задекларировать доходы с уплатой исчисленных налогов или, в случае несогласия с выявленными нарушениями, представить  пояснения, добавили в КГД.

Напомним, что 14 февраля блогеры в Казахстане стали массово получать уведомления от налоговиков, которые увидели расхождения в их доходах. 

#налоги #КГД #блогеры

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