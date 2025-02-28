В Казахстане 12 блогеров задекларировали дополнительные доходы на 1,4 млрд тенге

Всего на сегодняшний день 854 блогерам направлены уведомления камерального контроля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД
Комитетом государственных доходов продолжаются мероприятия по исполнению уведомлений камерального контроля по занижению доходов.
«В ходе данных мероприятий 12 блогеров самостоятельно задекларировали дополнительные доходы на сумму 1,4 млрд тенге с уплатой налогов в сумме 73,6 млн тенге.
Всего на сегодняшний день 854 блогерам направлены уведомления камерального контроля по нарушению «занижение доходов» на сумму 71,9 млрд тенге», - говорится в сообщении.
Срок исполнения составляет 30 рабочих дней.
В КГД отметили, что расхождения на 71,9 млрд тенге не являются суммой неуплаченных налогов. Указанные суммы расхождений являются предполагаемыми доходами, которые не отражены в налоговых декларациях блогеров.
Исчисление и уплата сумм налогов производится исходя из представленных деклараций по соответствующим ставкам, установленным налоговым законодательством.
При этом суть камерального контроля заключается в предоставлении налогоплательщику возможности добровольно задекларировать доходы с уплатой исчисленных налогов или, в случае несогласия с выявленными нарушениями, представить пояснения, добавили в КГД.
Напомним, что 14 февраля блогеры в Казахстане стали массово получать уведомления от налоговиков, которые увидели расхождения в их доходах.