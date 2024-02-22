В Казахстане 45% детей подключаются к Интернету в возрасте 5-8 лет

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Глобальный доклад ЮНИСЕФ говорит о том, что каждый третий пользователь интернета в мире - это ребёнок. Совместно с министерством просвещения в прошлом году проведено также исследование по онлайн-безопасности и опыту детей в интернете.

По словам Айсулу Бекмуса, в Казахстане 45% детей к Интернету подключаются уже в возрасте 5-8 лет, 5% - ещё раньше.

– Я хотела бы обратить внимание, что Интернет, в первую очередь, возможность для детей: обучение, развитие, творчество, социализация. Нужно это иметь ввиду, но в то же время понимать, что там есть риски. Согласно исследованию, 21% детей наблюдали, как их сверстники, друзья подвергались различным формам кибербуллинга. Но при этом только половина из этих детей сказали об этом взрослым. Это говорит о том, что родители могут не в полной мере осознавать, с какими рисками сталкиваются дети в интернете. Это говорит о том, что возможно не существует достаточный уровень доверия между ребёнком и взрослым, - подчеркнула эксперт.

Совместно с Комитетом по охране прав детей стартовала кампания «КиберТұмар», чтобы дети могли пользоваться доступными на интернет-платформах инструментами для преодоления возможных угроз. А родителям она дает базовый алгоритм действий в случае, если ребенок столкнулся с тем или иным риском в интернете.