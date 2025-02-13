В Казахстане будут обучать военнослужащих тактической медицине

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В Национальной гвардии выступили с инициативой разработки и утверждения Протокола по тактической медицине, а также предложили развивать телемедицину

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Об этом стало известно в ходе Межведомственного совещания с участием представителей медицинских служб Вооружённых сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.

– Тактическая медицина – это комплекс мероприятий, осуществляемых непосредственно в чрезвычайных ситуациях, и нацеленных на спасение жизни и предотвращение осложнений у военнослужащих, получивших ранения и травмы. Главный принцип тактической медицины — "золотой час", согласно которому помощь должна быть оказана в первые 60 минут после ранения, что значительно повышает шансы на выживание, - сказал медицинский специалист Национальной гвардии Ерек Акласов.

В данных целях планируется разработка и утверждение Протокола тактической медицины современного стандарта оказания первой медицинской помощи в кризисных ситуациях с последующем подготовкой военнослужащих, что позволит оказывать помощь в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при ликвидации последствий катастроф и массовых беспорядков, снижая уровень смертности и повышая безопасность как внутри страны, так и за её пределами.

В штате столичной воинской части 5573 проводятся практические занятия с курсантами из числа военнослужащих войск правопорядка. Данные курсы по тактической медицине направлены на выработку навыков по оказанию медпомощи в экстренных ситуациях.

Благодаря этому военнослужащие не только смогут действовать эффективно в боевых условиях, но и применять полученные навыки в гражданской жизни. Это решение поможет повысить уровень подготовки и даст солдатам возможность спасать жизни даже после завершения службы.

Кроме того, в ходе проведения круглого стола был поднят вопрос о возможности внедрения телемедицины в войсках. Это позволит военнослужащим получать консультации врачей из единой базы данных специалистов военно-медицинских подразделений дистанционно.

Проект даст возможность оперативно связываться с врачами в случае экстренных ситуаций с использованием аудио- и видеосвязи.

Развитие тактической медицины и внедрение телемедицинских технологий станет важным шагом к созданию современной и эффективной системы военной медицины в Казахстане.

#медицина #Нацгвардия

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