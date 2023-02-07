В Казахстане будут применять фискальные данные для расчета инфляции

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому развитию и реформам Казахстана расширяет источники для расчета инфляции. Об этом на заседании Правительства РК рассказал руководитель бюро Жандос Шаймарданов, сообщает Kazpravda.kz .

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Как уточнили в пресс-службе ведомства, новый подход подразумевает мониторинг инфляции на основе данных фискальных операторов. Нововведение позволит обеспечить оперативность формирования статистики, оптимизировать расходы и повысить качество данных.

Проект пилотный и разработан в рамках совместного соглашения с Министерством финансов РК. Расчеты будут проводиться параллельно с традиционным методом по сбору данных бюро.

«Одним из приоритетных направлений бюро является использование альтернативных источников, в данном случае фискальных чеков, другими словами, данных, которые записываются в кассовых чеках. Ряд европейских стран активно использует этот источник для расчета инфляции. Мы также приступили к реализации аналогичного проекта в Казахстане, привлекли методологическую помощь от экспертов Международного валютного фонда (МВФ). В свою очередь, Министерство финансов предоставило фискальные данные. В настоящее время идет работа по их чистке и разметке. На их основе строится модель, она позволит классифицировать товары из чеков по структуре потребительской корзины», – рассказал Жандос Шаймарданов.

Эта модель уже позволяет определить индекс 19 социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). Далее бюро поэтапно будет расширять перечень распознаваемых товаров и услуг, для того чтобы полноценно перейти на фискальные данные при расчете инфляции. Для этого необходимо внедрить единый каталог товаров и услуг, который обеспечит чистоту и сопоставимость данных, а также подтвердить методологию со стороны МВФ.

Глава бюро также рассказал о новом мобильном приложении для упрощения процесса сбора статистических данных.

На сегодня первичную информацию на потребительском рынке собирают специалисты территориальных органов статистики. Они фиксируют цены на товары, обходя торговые объекты и регистрируя их с ценников. Для расчета индекса цен бюро на ежемесячной (по инфляции) и еженедельной (по СЗПТ) основах в одно и то же время, на одних и тех же объектах регистрирует цены по всей стране.

«В настоящее время цены регистрируются нашими специалистами в регионах. Каждый из них ведет бумажный дневник, где записывает динамику цен вручную. Новое мобильное приложение позволит не просто фиксировать ценовые котировки электронно, но также считывать штрих-код и изображение товара, подтверждать локацию объекта и передавать данные в онлайн-режиме», – пояснил Жандос Шаймарданов.

Таким образом, это новшество позволит не только повысить контроль качества сбора данных, но и расширит возможности для анализа цен, сокращая сроки обработки данных.