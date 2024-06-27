В Казахстане будут развивать отечественную породу лошадей

В целом закон направлен не только на сохранение племенных отечественных лошадей в стране, но и на увеличение поголовья этих животных

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сенат на пленарном заседании одобрил Закон РК «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства отечественных пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений», передает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, закон направлен на развитие отечественной породы лошадей верхового и верхово-упряжного направлений, а также на увеличение поголовья с сохранением его свойств и проведение племенной работы в этом направлении.

Законом вносятся поправки в законы Республики Казахстан «О племенном животноводстве» и «Об охране селекционных достижений».

В Закон «О племенном животноводстве» вносится дополнение в части возмещения затрат на содержание племенного поголовья пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений, выведенных на территории Казахстана, с целью стимулирования разведения племенных лошадей в этой сфере.

Также вносятся поправки в понятийный аппарат, такие как «племенное животное» и «стандарт породы».

«Теперь к племенным животным будут относиться чистопородные животные, соответствующие стандарту породы и зарегистрированные в республиканской палате в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о племенном животноводстве», - говорится в заключении к документу.

Кроме того, уточняется понятие «стандарт породы», который теперь будет содержать не только минимальные требования к фенотипическим и продуктивным показателям, но и иным показателям.

В целом закон направлен не только на сохранение племенных отечественных лошадей в стране, но и на увеличение поголовья этих животных.