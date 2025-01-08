В Казахстане дан старт трансформации технического и профессионального образования

Человек труда
146
Венера Баталова
корреспондент

В целях повышения престижа рабочих профессий и реформы технического и профессионального образования Правительством утвержден Республиканский план по проведению Года рабочих профессий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отметим, что указом Главы государства 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. В связи с этим, во всех регионах страны разработаны планы проведения Года рабочих профессии, включающие меры по повышению престижа рабочих профессий, качества подготовки кадров, расширения взаимодействия с работодателями. Министерством была принята Дорожная карта трансформации технического и профессионального образования на 2025-2027 годы.

На сегодня в Казахстане система профтехобразования включает 772 действующих колледжа, в которых обучаются 565 тыс. студентов. Объем госзаказа по итогам 2024 года в техническом и профессиональном образовании составил 143 тыс. мест. Стипендия студентов повысилась в 2 раза.

Планы мероприятий включает в себя: Атлас новых профессий и компетенции с учетом региональных особенностей, трансформацию технического и профессионального образования, подготовку сертифицированных специалистов международного уровня, создание рабочих мест, защиту прав и повышение статуса рабочих профессий. Совместно с предприятиями откроются 1000 профильных классов в школах.

«Реформа профориентационной работы позволит школьникам узнать о новых требованиях на рынке труда, оценить карьерные перспективы в конкретных отраслях экономики, сделать правильный выбор профессии. Будет усилена профориентационная служба в школах, которая полностью охватит профессиональную диагностику учащихся. А также внедрен опыт обучения старшеклассников практическим навыкам и первой рабочей профессии на базе колледжей», - подчеркнул министр просвещения РК Гани Бейсембаев.

Государством принят новый норматив подушевого финансирования колледжей. Средний размер средств, выделяемых на обучение одного студента, составляет 437 тыс. тенге, а с нового учебного года для колледжей достигших конкретных показателей повысится более чем в 2 раза и составит 912 тыс. тенге в среднем.

«Подготовка конкурентоспособных специалистов, полное обеспечение образовательных учреждений современным материально-техническим оснащением, повышение квалификации педагогов для нас главный приоритет», - заявил министр.

Запланировано активное привлечение бизнес-структур и инвесторов для развития системы дуального обучения и подготовки специалистов на основе целевого заказа предприятий.

В настоящее время шефство над колледжами оказывают 518 предприятий, их количество планируется довести до 4 тыс. С учетом требования профстандартов, ГОСО и стандартов WorldSkills разработано около 8 тыс. образовательных программ. В этом году колледжи и их работодатели разрабатывают более 2 тыс. образовательных программ, на производственной базе пройдут стажировку 1,5 тыс. педагогов.

Трансформация системы профтехобразования включает интернационализацию 10 колледжей Казахстана. Обмен опытом с зарубежными колледжами позволит студентам совершенствовать свои знания в учебных заведениях в рамках академической мобильности, а также повышать профессиональные компетенции педагогов.

В рамках инициированного Главой государства Года рабочих профессий в Астане создадут Национальный центр компетенций для поддержки и развития студентов технического и профессионального образования.

«Центр будет способствовать развитию профессиональных компетенций и навыков студентов, а также станет базой переподготовки кадров, повышения их квалификации, проведения чемпионатов WorldSkills», — отметил Гани Бейсембаев.

Одним из ключевых мероприятий Года рабочих профессий станет проведение первого чемпионата профессионального мастерства среди тюркоязычных стран Turkісskills – 2025 в городе Актау.

#Образование #колледжи #рабочие профессии

Популярное

Все
Трамп опубликовал карту США с присоединенной Канадой
Десятки тысяч человек покинули свои дома из-за пожара в Лос-Анджелесе
Систему проверки фактов планирует изменить Меtа
Анастасия Городко завоевала серебро юниорского ЧМ по фристайл-могулу
Более 120 человек стали жертвами землетрясения в Китае
Теннисист Амир Омарханов впервые вошел в топ-5 мирового рейтинга
Почти 30 криминальных авторитетов задержали в Казахстане за два года
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2025 год утвердили в РК
В Астане, Алматы и 12 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Мощные ливни обрушились на Саудовскую Аравию
Новую концепцию профессиональной ориентации запустят в Казахстане
Руководителей госпредприятия изобличили в получении взяток
В Казахстане дан старт трансформации технического и профессионального образования
Экс-начальников колоний осудили за коррупцию в Алматинской области
Подготовка к паводкам: предварительные работы выполнены в шести областях РК
Дания спешно сменила королевский герб на фоне угроз Трампа
КНБ озвучил объёмы ликвидированного оружия и боеприпасов в 2024 году
О новых профессиях в энергетике и промышленности рассказали министры
Депутат Мажилиса ознакомилась с системами экологической безопасности на ТЭЦ-1 в Алматы
Молодые гвардейцы встретились с героем Нацгвардии МВД РК
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон Республики Казахстан
МВД обратилось к казахстанским водителям
Аяз Ата и вера в чудеса
Гороскоп. Время роста, реализации амбиций и достижения новых высот
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Команда молодости нашей
Газета моей мечты
И дольше века длится путь
Соло для собкора
Трамп поинтересовался казахстанским видением прекращения военных действий на Украине
Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Черногории
Токаев подписал закон о противодействии незаконному обороту наркотических средств
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Культовый балет «Лебединое озеро» представит «Астана Опера»
Около 800 машин скопилось из-за непогоды на терминале у Темиртау
Глава государства поздравил президента Кубы
Распоряжение Президента Республики Казахстан
120 полицейских прибыли в резиденцию президента Южной Кореи для его ареста
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Прорыв в дорожной сфере
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Это счастье – стать родителями
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]