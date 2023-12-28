В 10 раз выросло количество интернет-мошенничеств за последние 7 лет в Казахстане

В этом году полицейские заблокировали свыше 43 млн звонков с подменных номеров

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В Казахстане количество интернет-мошенничеств за последние 7 лет выросло в 10 раз: с 2 тысяч до 20 тысяч. Только в этом году интернет-мошенники причинили казахстанцам ущерб более чем на 17,5 млрд тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК.

Самый распространенный способ обмана – это получение оплаты или предоплаты при реализации несуществующих товаров или услуги по интернет-объявлениям (7 тысяч фактов). Далее – звонки от имени сотрудников банков – 2,5 тысячи случаев. На третьем месте – оформление онлайн-займов (2 тысячи фактов).

"Рост киберпреступности и появление ее новых видов наблюдаются не только в Казахстане и странах СНГ, но и во всем мире. Сложность раскрытия таких преступлений в первую очередь связана с их трансграничностью. В Интернете границы отсутствуют. Криминалитет умышленно использует различные анонимные сервисы, в том числе расположенные в зарубежных странах", – отметил начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай.

Предупреждением и раскрытием преступлений в сфере информационных технологий занимается центр по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД.

"Проведенными мероприятиями в этом году к уголовной ответственности привлечено 828 человек, совершивших более 3 тысяч интернет-мошенничеств. В сентябре в Усть-Каменогорске задержаны трое горожан, совершивших более 50 фактов интернет-мошенничества. У них изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, с помощью которых они совершали преступления. Общий причиненный ущерб составил почти 80 млн тенге", – рассказал спикер.

А в декабре в столице полицейские выявили 4 мошеннических колл-центра. В ходе обысков cтражи порядка изъяли более 170 ноутбуков с гарнитурой и сетевое оборудование.

Отмечается, что совместно с заинтересованными госорганами и операторами связи продолжается работа по блокировке звонков с подменных номеров. На протяжении года заблокировано свыше 43 млн звонков.

Кроме того, с 15 ноября запущена антифрод-система определения и блокирования международных звонков на стационарные городские телефоны жителей Казахстана. С ее запуска заблокировано свыше 278 тысяч звонков. Также ужесточены процедуры получения займов, в том числе посредством SMS-подтверждения и биометрии.

Ранее эксперты отмечали, что основной вал преступлений совершается из-за рубежа. Так, в декабре прошлого года в результате проведенных МВД мероприятий в Украине был установлен один из крупнейших мошеннических колл-центров, деятельность которого была направлена исключительно на казахстанцев.

Тем временем мошенники придумывают всё новые уловки. Так, телефонный мошенник показал, как обманывал казахстанцев, изменяя голос.