Телефонный мошенник показал, как обманывал казахстанцев, изменяя голос (видео)
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Мошенник обманывал жителей Атырау по телефону, изменяя голос. Полицейские записали на видео, каким образом он это делал, передает корреспондент Kazpravda.kz
18 ноября сотрудники управления криминальной полиции задержали парня, который через сайт Krisha.kz дал рекламу о сдаче квартиры в аренду и мошенническим путем завладел деньгами потерпевших.
Подозреваемый 27-летний мужчина легко имитировал по телефону голос молодой девушки либо женщины.
"Переписываясь с подозреваемым в мессенджере WhatsApp, 37-летняя жительница Атырау перечислила ему 50 тысяч тенге предоплаты. Установлено, что подозреваемый был причастен к 3 таким уголовным делам. Начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи "Мошенничество", – заключили в полиции.