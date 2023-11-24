Телефонный мошенник показал, как обманывал казахстанцев, изменяя голос (видео)

Мошенник обманывал жителей Атырау по телефону, изменяя голос. Полицейские записали на видео, каким образом он это делал, передает корреспондент Kazpravda.kz

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18 ноября сотрудники управления криминальной полиции задержали парня, который через сайт Krisha.kz дал рекламу о сдаче квартиры в аренду и мошенническим путем завладел деньгами потерпевших.

Подозреваемый 27-летний мужчина легко имитировал по телефону голос молодой девушки либо женщины.