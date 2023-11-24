Телефонный мошенник показал, как обманывал казахстанцев, изменяя голос (видео)

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Мошенник обманывал жителей Атырау по телефону, изменяя голос. Полицейские записали на видео, каким образом он это делал, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

18 ноября сотрудники управления криминальной полиции задержали парня, который через сайт Krisha.kz дал рекламу о сдаче квартиры в аренду и мошенническим путем завладел деньгами потерпевших.

Подозреваемый 27-летний мужчина легко имитировал по телефону голос молодой девушки либо женщины.

"Переписываясь с подозреваемым в мессенджере WhatsApp, 37-летняя жительница Атырау перечислила ему 50 тысяч тенге предоплаты. Установлено, что подозреваемый был причастен к 3 таким уголовным делам. Начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи "Мошенничество", – заключили в полиции. 

 

#полиция #Атырауская область #видео #мошенник #аренда жилья

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