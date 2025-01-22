В Казахстане откроют отдельные счета для получения алиментов

Национальный банк разработал постановление, вносящее изменения в Правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, а также в Правила осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Открытые НПА»

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно нововведениям, гражданам, получающим алименты, будут открыты специальные счета для зачисления средств на содержание несовершеннолетних или нетрудоспособных детей.

Для открытия такого счета необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, заявление с указанием цели счета, а также копию судебного акта или нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов. Также будет установлена ответственность банков за отказ в зачислении средств, не связанных с алиментами.

Главная цель нововведения — защита алиментных выплат от использования для погашения долгов, таких как кредиты. Этот шаг направлен на улучшение социальной защиты получателей алиментов, упрощение получения средств и предотвращение возможных злоупотреблений.

Документ доступен для публичного обсуждения до 5 февраля.