В Казахстане откроют отдельные счета для получения алиментов

Национальный банк разработал постановление, вносящее изменения в Правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, а также в Правила осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Открытые НПА»
Согласно нововведениям, гражданам, получающим алименты, будут открыты специальные счета для зачисления средств на содержание несовершеннолетних или нетрудоспособных детей.
Для открытия такого счета необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, заявление с указанием цели счета, а также копию судебного акта или нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов. Также будет установлена ответственность банков за отказ в зачислении средств, не связанных с алиментами.
Главная цель нововведения — защита алиментных выплат от использования для погашения долгов, таких как кредиты. Этот шаг направлен на улучшение социальной защиты получателей алиментов, упрощение получения средств и предотвращение возможных злоупотреблений.
Документ доступен для публичного обсуждения до 5 февраля.