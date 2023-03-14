В Казахстане планируют создать Национальный комитет Всемирной дорожной ассоциации

Казахстан официально вступил в ассоциацию в ноябре прошлого года.

Фото: primeminister.kz

Первый вице-премьер Роман Скляр провел встречу с президентом Всемирной дорожной ассоциации (ПИАРК) Назиром Алли и заместителем генерального секретаря ПИАРК Робином Себилль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт главы Правительства РК.

Скляр проинформировал представителей ПИАРК о развитии автомобильных дорог и перевозок, предстоящих планах и важности сотрудничества с ассоциацией.

«В свою очередь президент ассоциации Назир Алли отметил, что вступление Казахстана в ПИАРК дает возможность получать доступ к современным техническим разработкам и отраслевой документации, касающейся дорог, инженерных сооружений, дорожного движения, которые разрабатываются в технических комитетах с участием более 1200 международных экспертов.

По итогам встречи стороны договорились, что в целях дальнейшего взаимодействия будет создан Национальный комитет Всемирной дорожной ассоциации в Казахстане», - рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

Также сообщается, что в октябре текущего года Казахстан примет участие во Всемирном дорожном конгрессе в Праге (Чехия).

ПИАРК является международной организацией и служит крупнейшей площадкой для взаимодействия экспертов и обмена опытом в области автомобильных дорог и грузовых автомобильных перевозок. Ассоциация была основана в 1909 году в Париже.

В октябре 2021 года Совет ПИАРК одобрил вступление в ассоциацию Республики Казахстан, а в ноябре 2022 года республика официально вступила в ПИАРК.