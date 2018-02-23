В Казахстане планируют строительство очередного НПЗ

По словам министра энергетики РК Каната Бозумбаева решения о строительстве НПЗ будут приняты во втором полугодии текущего года. Об этом он сообщил расширенном заседании коллегии ведомства , передает корреспондент Kazpravda.kz
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"По поручению Главы государства, нами прорабатывается вопрос строительства очередного НПЗ в стране. Проведенный анализ показывает, что с учетом прогнозируемого роста потребления образуется дефицит бензинов между 2021-2023 годами, дизельного топлива – 2023 году и авиакеросина после 2026 года. Пред-ТЭО нового НПЗ будет разработано компанией "КазМунайГаз" во втором полугодии 2018 года, под моим личным руководством. Именно во втором полугодии будут приняты решения о возможном строительстве вместе с дислокацией и мощностях НПЗ", - сказал Бозумбаев.