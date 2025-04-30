После принятия нового Налогового кодекса в Казахстане будет введена новая ставка корпоративного подоходного налога для банков в размере 25%. Об этом сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передает Kazpravda.kz

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Он подчеркнул, что мера направлена на более справедливое распределение налоговой нагрузки и поддержку реального сектора экономики.

«Для банков вводится новая ставка налога на прибыль в размере 25%. Однако важно отметить, что кредитование бизнеса для развития предпринимательской деятельности по-прежнему будет облагаться по текущей ставке», - заявил Амрин.

По его словам, цель нововведения - не ограничить деятельность финансовых учреждений, а перераспределить налоговую нагрузку более справедливо.

«В целом это обеспечивает более справедливое перераспределение налоговой нагрузки, способствует стимулированию реального сектора экономики и устойчивости финансовой системы», - отметил первый вице-министр.

Таким образом, государство стремится сбалансировать налоговую политику: усилить фискальный вклад наиболее прибыльных сегментов финансового сектора, одновременно сохранив стимулы для банковского кредитования малого и среднего бизнеса.