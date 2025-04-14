В Казахстане появится новый вид банковской лицензии

Банки и финансы
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Она будет базовой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка 

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Новелла внесена в проект нового закона о банках и банковской деятельности. Законопроект разработан Агентством по регулированию и развитию финансового рынка по поручению Главы государства.

По данным агентства, введение базовой лицензии упростит условия входа на рынок новых банков и повысит конкуренцию, а также положительно повлияет на кредитование экономики. Базовая лицензия будет отличаться от универсальной ограничениями на определенные операции. Будет также ограничен масштаб операций, кредитование связанных сторон будет запрещено.

Вместе с тем наряду с ограничением операций будут снижены некоторые пруденциальные требования. В частности, требования по капиталу, ликвидности и другим показателям, планируется также снижение количества отчетности.

У банков с базовой лицензией будет ограничение на размер активов. Если банк достигнет установленного порога, то ему необходимо будет получить универсальную лицензию. Например, в различных странах работа с базовой банковской лицензией считается адаптационным периодом перед получением универсальной лицензии.

При этом, отмечают в АРРФР, несмотря на упрощение регулирования, предлагаемый подход в части надзора будет достаточным для обеспечения финансовой стабильности и защиты прав потребителей. Основной надзорной моделью с учетом послаблений к системам управления рисками будет SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), инспекторские проверки и др. 

Ожидается, что введение базовой лицензии позволит усилить конкуренцию в банковском секторе и придаст дополнительный стимул для развития финансового рынка, добавили в ведомстве.

#банки #лицензия #законодательство

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