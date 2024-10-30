В Казахстане появятся формирования самообороны и добровольцы

Мажилис
97
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Мажилис одобрил в первом чтении проект закона «О территориальной обороне Республики Казахстан» и сопутствующие ему поправки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Цель основного законопроекта заключается в повышении обороноспособности страны, обеспечении безопасности населения, объектов территориальной обороны и защите территории республики в период мобилизации, военного положения и в военное время. Законопроектом вводятся новые для казахстанской системы обороны понятия: «формирование самообороны» и «доброволец».

Формирования самообороны образуют местные органы военного управления в период военного положения и в военное время. Под добровольцами же понимаются граждане Казахстана, на добровольной основе зачисленные в формирования самообороны. В их числе будут лица, подлежащие и не подлежащие мобилизации, которые не призваны в ряды Вооружённых Сил на момент создания формирования самообороны.

Они будут привлекаться к выполнению задач по охране и обороне населённых пунктов, объектов территориальной обороны, строительству оборонительных сооружений, проведению эвакуационных мероприятий и других.

Отдельные формирования самообороны из добровольцев могут включаться в состав Вооружённых Сил для выполнения боевых задач. Сопутствующим проектом вносятся поправки в Предпринимательский кодекс и пять законов. Ими закрепляются компетенции соответствующих госорганов (МВД, КНБ, МЧС, МИО) в сфере территориальной обороны.

#мажилис #законопроект #самооборона

Популярное

Все
Казахстанцы покоряют американский рынок
Памятник собаке хотят установить зоозащитники в Петропавловске
Юбилей словаря Махмуда Кашгари отметили на родине Абая, Шакарима и Ауэзова
«Умную» кепку для слабовидящих изобрел девятиклассник из Костаная
Гимназисты знают, как добывать электричество из дождя
В среднем более одного года жизни проводит за гаджетом каждый семилетний ребенок
Пафос на грани
Пошел на «дело» с зажигалкой
Как защититься от кибератак?
Как бороться с вредными для здоровья продуктами
Вместо гаджетов казахстанцы выбирают перекус в компании друзей и коллег
Известной романистке Саре Мынжасаровой исполнилось 100 лет со дня рождения
Конструктивное взаимодействие единомышленников
Новые подходы, новые форматы
Осужденные исправительной колонии подарили пожилым и детям оригинальные изделия ручной работы
Станет больше отличников в Терисаккане
В Астане прошел конкурс «Шырқа, дауысым»
Борьба за доверие потребителей
Lonely Planet включила Казахстан в свой рейтинг Best in Travel 2025
Итальянский банк планирует зайти на рынок Казахстана
Реконструкция близится к завершению
Чеченка с казахской душой
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Новое футбольное поле открылось в Жезказгане
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Приказано выжить!
Аэрохаб Караганды: когда бизнес на высоте, цены – низкие
Сильные дожди ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Токаев: Казахстан не свернет с намеченного пути
Решительный шаг к независимости
Нужны новые подходы
Поза цапли оказалась надежным индикатором возрастных изменений
Число аварий снизит «цифра»
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В октябре 1990-го страна ступила на новый путь развития
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы
Как вырастить 10 детей и стать бизнес-вумен
В канун Дня Республики награждены ученые, учителя, медики, спасатели, производственники
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Кадры для атомной отрасли
Ресторан с 250 людьми загорелся в Жамбылской области
Нужны дополнительные мощности

Читайте также

Как будет пополняться казна, рассказал глава Минфина
За счет чего Казахстан намерен удвоить ВВП к 2029 году, рас…
Размер трансферта из Нацфонда в бюджет на ближайшие годы оз…
Председатель Мажилиса принял участие в торжественном приеме…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]