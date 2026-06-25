Новые подходы к ремонту автодорог внедряют в Казахстане

Транспорт,Автодороги
Дана Аменова
специальный корреспондент

Кроме того, расширены возможности применения технологии холодного ресайклирования

Фото: пресс-служба Минтранспорта

В Казахстане внесли изменения в нормативные документы по среднему ремонту автомобильных дорог, направленные на повышение эффективности использования бюджетных средств и внедрение современных дорожных технологий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Изменения предусматривают расширение применения технологии холодного ресайклирования, а также альтернативных конструкций дорожных одежд на дорогах с низкой интенсивностью движения.

Сегодня значительная часть местной дорожной сети обслуживает небольшие населенные пункты, где интенсивность движения составляет менее 200 автомобилей в сутки. При таких нагрузках устройство дорогостоящего асфальтобетонного покрытия зачастую является экономически необоснованным.

«Для сравнения, стоимость устройства асфальтобетонного покрытия может превышать стоимость покрытия переходного типа в 1,5–3 раза, при этом фактическая транспортная нагрузка на отдельных сельских дорогах не требует применения капитальных конструкций. В этой связи новые нормы предусматривают возможность применения щебеночных, гравийных покрытий, технологий стабилизации грунтов и иных альтернативных конструкций дорожной одежды без изменения технической категории дороги»,  прокомментировали в ведомстве.

При этом изменения не распространяются на международные транспортные коридоры, подъезды к стратегическим объектам, объектам здравоохранения, образования, жизнеобеспечения и иным социально значимым объектам.

Кроме того, расширены возможности применения технологии холодного ресайклирования. Если ранее полученный материал использовался преимущественно для устройства основания дорожной одежды, то теперь нормативно закреплена возможность его использования в более широком спектре ремонтных решений.

«Применение холодного ресайклирования позволяет повторно использовать до 100% существующих материалов дорожной одежды, сократить потребление новых инертных материалов и битума, а также снизить стоимость ремонтных работ на 20–40% в зависимости от проектных решений. Отдельной новеллой стало создание нормативной возможности перевода грунтовых дорог в щебеночные и гравийные покрытия, а также применение улучшенных грунтов с использованием стабилизаторов. Это позволит обеспечить круглогодичную транспортную доступность сельских населенных пунктов при рациональном использовании бюджетных средств», – разъяснили в министерстве.

Там же добавили, что приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

#ремонт #асфальт #автодороги #Минтранспорта

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