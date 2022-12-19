Казахстан обогнал остальные страны ЦА по скорости мобильного Интернета

В Казахстане самая дешевая связь и самый быстрый мобильный Интернет среди всех стран Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на finprom.kz .

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По данным International Telecommunication Union (ITU), в Казахстане по сравнению с прочими странами Центральной Азии самая доступная мобильная связь. Так, за 2021 год расходы на мобильную связь по тарифу (аналитики рассматривали средний сопоставимый тариф, включающий 70 минут разговора, 20 СМС и 500 Мб мобильного Интернета) в нашей стране составили лишь 1,04% от валового национального дохода (ВНД) на душу населения. При этом в Кыргызстане, где скорость мобильного Интернета уступает казахстанскому незначительно, расходы на мобильную связь составили 3,11% от ВНД на душу населения.

Близкий к РК уровень расходов на мобильную связь зафиксирован в Узбекистане (1,14% от ВНД на душу населения) и Туркменистане (1,17% от ВНД на душу населения), однако в этих странах скорость мобильного Интернета намного ниже, чем в Казахстане. В Таджикистане же и скорость заметно хуже, и расходы на мобильную связь составили в 2021 году сразу 3,02% от ВНД на душу населения.

По тем же данным ITU, стоимость такого тарифа в месяц составляла в нашей республике в 2021 году в среднем 6,89 доллара США, или 2,9 тысячи тенге – это лишь 4,4% от всех расходов казахстанцев.

Медианная скорость мобильного Интернета в Казахстане в октябре текущего года выросла до 22,41 Мбит/с против 19,49 Мбит/с годом ранее.

По данным Speedtest Global Index, в соседних странах ЦА медианная скорость мобильного Интернета значительно уступает показателям Казахстана. Исключение составляет разве что Кыргызстан, где скорость достигла 20,92 Мбит/с (впрочем, площади наших стран всё же несопоставимы). Далее идут Узбекистан и Таджикистан: 15,22 Мбит/с и 8,01 Мбит/с соответственно. При этом если в Кыргызстане и Узбекистане скорость мобильного Интернета выросла, то в Таджикистане, наоборот, снизилась. В Туркменистане данные по медианной скорости мобильного интернета за октябрь текущего года неизвестны, но по последним данным, за май она составляла лишь 4,98 Мбит/с.

В целом по миру медианная скорость мобильного Интернета за год выросла с 28,54 Мбит/с до 33,43 Мбит/с к октябрю 2022 года.