В Казахстане сокращается количество вузов

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Доля зарубежных вузов в РК уменьшилась до 1,7%, сообщает Energyprom.kz.

За последние несколько лет количество действующих вузов в Казахстане сократилось со 122 до 116. Разница в шесть образовательных учреждений не равна количеству закрытых университетов — их было больше. Например, в 2021 году Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК (Министерства науки и высшего образования до разделения) отчитывался о прекращении работы восьми университетов. В 2022 году по решению суда были лишены образовательных лицензий ещё три казахстанских вуза. Вместе с тем в эти годы в стране открывались новые университеты и филиалы институтов.

Структура вузов по видам собственности за 2017–2022 годы показывает результаты трансформации системы высшего образования. Многие государственные вузы стали частными. Доля государственных учреждений в этой сфере с 2017 года уменьшилась с 38,5% до 25,9%, в абсолютных числах произошло сокращение с 47 до 30 вузов. Также можно отметить, что количество университетов с иностранной формой собственности уменьшилось с 5 до 2, а их доля — с 4,1% до 1,7%.

Соответственно, численность студентов, обучающихся в иностранных вузах, тоже намного меньше. Из 578,2 тыс. человек в зарубежных вузах в РК учатся только 4,2 тыс. человек. За последние несколько лет численность тех, кто поступил и учится в таких образовательных учреждениях, уменьшилась сразу на 23,5%.

При этом желание учиться в зарубежных вузах есть у гораздо большего числа молодых людей. Не случайно Казахстан является ведущим «поставщиком» абитуриентов в Евразийском экономическом союзе. В 2021/2022 учебном году в вузах других стран ЕАЭС учились более 61 тыс. студентов из РК.

Иностранный вуз как бизнес-проект вести и содержать в Казахстане непросто. На это влияют уровень национализации высшего образования, жёсткий контроль в сфере высшего образования и доля финансирования университетов за счёт обеспечения госзаказа. Это заметно при сравнении финансовых показателей государственных, частных и иностранных вузов за 2022 год. Несмотря на то, что в государственных университетах обучается лишь пятая часть всех студентов, эти вузы аккумулируют 94,1% всех доходов в сфере высшего образования Казахстана. Так, в прошлом году из общей суммы доходов в 3,9 трлн тг госвузы отчитались о получении доходов в 3,7 трлн тг. Они же получают больше всего трансфертов на капитальные затраты и приобретение основных средств.

В интервью журналистам СМИ руководитель Костанайского филиала Челябинского государственного университета отмечала, что их вуз никогда не получал грантов казахстанского Министерства образования, и это было мотивировано тем, что «студенты обучались в филиале иностранного вуза». Вопросами оснащения материально-технической базы вуз также занимался самостоятельно.

Впрочем, юридически самостоятельных филиалов вузов с иностранной формой собственности в Казахстане единицы. Точнее их всего два. Хотя в принципе присутствие зарубежных университетов в стране более широкое. Судя по тенденциям последних лет, Казахстан пошёл по пути подконтрольного функционирования филиалов иностранных высших учебных заведений, когда представительства зарубежных вузов открываются только при существующих казахстанских университетах и юридически не оформлены как отдельное предприятие. Например, в текущем году в Актюбинском региональном университете имени К. Жубанова открыли филиал шотландского Университета Хериота-Уатта, где начали приём студентов по трём инженерным образовательным программам. В Актау на базе Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова был презентован филиал Казахстанско-Немецкого института устойчивой инженерии.

Продвижение бизнеса в сфере высшего образования за счёт иностранных инвестиций — довольно сложный вопрос. Если посмотреть на текущие трансферты в вузы из-за рубежа за 2017–2022 годы, то в масштабе общих доходов вузов РК они выглядят незначительными. Так, в прошлом году в казахстанские вузы было перечислено трансфертов на сумму 486,9 млн тг (плюс 22,2% к 2017 году).

Стоит отметить, что у Казахстана есть потенциал и возможности, чтобы значительно нарастить финансирование образования именно за счёт иностранных инвесторов. К сожалению, открытие новых вузов, которыми владели бы иностранные компании, порой затягивается на многие годы под разными предлогами. Это подрывает имидж страны в глазах иностранных инвесторов и лишает Казахстана шанса в будущем на инвестиции не только в образовании, но и в других отраслях — промышленности, финансах, экологии. Неприглядная ситуация произошла с Университетом Центральной Азии (УЦА), соглашение об открытии которого правительство Казахстана подписало ещё в 2000 году. 23 года назад президенты трёх государств — Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана — договорились о строительстве в отдалённых горных районах своих стран филиалов единого университета. УЦА является инвестиционной инициативой Сети развития Ага Хана IV (AKDN), его дипламатическое представительство открыто в Лиссабоне. По данным с сайта AKDN, на инвестиции для строительства Университета Центральной Азии в трёх странах организация выделила 750 млн долл. США.

Кыргызстан и Таджикистан выполнили свою часть договора: в городах Нарын и Хорог были построены комплексы зданий с университетскими корпусами и кампусами. Иностранные инвестиции в этих странах были освоены полностью. Кыргызский и таджикский филиалы УЦА уже даже выпустили своих первых дипломированных студентов, которые приезжали в эти страны из разных уголков мира. К слову, казахстанским студентам тоже интересно обучение по образовательным программам ведущих университетов Великобритании, Канады и США в УЦА. Известно, что наши выпускники учатся в кампусах в Нарыне и Хороге, а документы для поступления в кыргызский и таджикский филиалы этого университета в текущем году подали около 100 абитуриентов из РК. Казахстанский филиал УЦА должен был быть построен близ города Текели в Жетысуской области. Планировалось, что в нём студенты со всей Центральной Азии будут изучать инженерно-технические науки, осваивать образовательные программы по бизнесу и управлению. До предполагаемого места строительства проложили дорогу. Инвестор выкупил земельный участок, оплатил оценку сейсмологических рисков в АО «КазНИИСА», подготовку площадок под строительство, обустройство офисов, тестирование свай. В целом на всё это ушло более 34 млн долл. США, сообщила в интервью СМИ представитель УЦА по связям с государственными органами и общественностью Райхан Сисекенова.

В 2010 году правительство Казахстана без объяснения причин отозвало проект закона о ратификации протокола к договору из парламента РК. Судя по ответу министра науки и высшего образования страны РК Саясата Нурбека, руководство страны всё так же придерживается этой линии. Чиновник сообщил, что на уровне правительства принято решение денонсировать международное соглашение. Хотя, согласно международным стандартам, процесс денонсации не происходит одномоментно и в одностороннем порядке. На объяснение причин, по которым страна нарушила свои договорённости, и обсуждение вопросов компенсации уже понесённых затрат инвестора должно быть потрачено немало времени. Поступив так с иностранным инвестором, Казахстан не только лишился возможности открыть ещё один иностранный вуз, но и показал себя как ненадёжный партнёр, который может в любой момент передумать и «забрать» данное слово. Учитывая авторитет международной организации AKDN, произошедшее может привлечь внимание других международных финансовых институтов, и мировых СМИ, которые сделают соответствующие выводы о неэффективной инвестиционной политике Казахстана.