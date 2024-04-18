В Казахстане сократят срок исковой давности к материалам в СМИ

Депутаты Мажилиса приняли законопроект «О масс-медиа», который разрабатывался с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы. Он предполагает повышение статуса журналиста, укрепление прав и пересмотр его обязанностей, расширение некоторых привилегий для сотрудников СМИ.

– Во-первых, убрали пресс-карту, которая препятствовала работе журналистов. Ее могли кому-то дать, а кому-то нет, и при таких условиях это могла быть борьба с неугодными журналистами. Поэтому мы с коллегами Жулдыз Сулейменовой и Никитой Шаталовым призвали отказаться от этой нормы, – отметил депутат Мажилиса Парламента РК и член рабочей группы по законопроекту «О масс-медиа» Сергей Пономарев.

Важными моментами стало внесение понятий «особый статус журналиста» и «упрощенный порядок аккредитации», уточнение понятий «аккредитация журналистов» и «мониторинг масс-медиа».

– Еще одна поправка – об «особых условиях» журналиста. Есть чрезвычайные ситуации, когда корреспондент может получить травму или с ним может произойти несчастный случай. Особая ситуация – это, например, Қантар, когда был убит сотрудник телеканала «Алматы» и его семья получила небольшую компенсацию. Но для сравнения: когда погибли шахтеры в Темиртау, их проф­союз добился, чтобы были куплены квартиры семьям погибших, закрыты все кредиты и оплачено образование детям. Мы внесли поправки, и сейчас каждое СМИ будет страховать жизнь своих сотрудников, и в случае увечья или травмы, или, не дай бог, смерти, семья получит достойную компенсацию. Кроме того, СМИ обязано будет экипировать своего сотрудника, отправляя его работать в зону риска, – рассказал Сергей Пономарев.

Ожидается сокращение ретрансляции теле-, радиопрограмм иностранных теле-, радиоканалов в еженедельном объеме вещания отечественных теле-, радиоканалов с 20% до 10%. При этом увеличение распространения теле-, радиопрограмм на государственном языке и объем отечественного контента с 2025 года составит 55%, с 2027-го – 60%.

В связи с новыми поправками ожидается объединение сетевых изданий и информационных агентств в единое понятие «интернет-издания», которые будут являться одним из полноценных видов СМИ.

Что касается срока исковой давности по требованиям, предъявляемым к СМИ в связи с нарушением прав, то он значительно сокращается: с трех лет до одного года со дня опубликования таких сведений в СМИ.

– Раньше, к примеру, в течение трех лет представителям СМИ необходимо было сохранять не просто публикации, а архивы (аудио, видеодокументы), держать все это время в голове суть конфликта. А еще это был вариант сведения счетов с неугодными, когда можно попросить какого-то героя отрицательной публикации через три года написать жалобу на СМИ. Это большая победа! – отметил Сергей Пономарев.