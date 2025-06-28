Награда за профессионализм

Масс-медиа
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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В преддверии Дня работников средств массовой информации в Казмедиа­центре прошло награждение журналистов и работников этой сферы, которые посвятили себя профессии и добились больших высот.

фото Игоря Бургандинова

Представителей медиа позд­равил вице-министр культуры и информации Канат Искаков.

– Уверен, что этот день для вас значимый, поскольку все вы – обладатели государственных, в том числе ведомственных наград. Вы этого абсолютно достойны! Меня радует тот факт, что мы награждаем не только респуб­ликанские, но и региональные СМИ. Зачастую региональные медиа – это школы журналис­тики, откуда приходят сильные кадры в республиканские средства массовой информации, – отметил вице-министр.

Далее началась торжественная церемония награждения. Указом Главы государства орденом «Құрмет» были награждены ветеран «Қазақ радиосы» Кулаш Молдахметова, главный редактор газеты «Вечерняя Астана» Лариса Увалиева, ведущий редактор национального телеканала Qazaqstan Шерхан Абделиев.

Медаль «Ерен еңбегі үшін» вручили главному режиссеру «Седьмого канала» Ержану Абашеву, руководителю отдела телеканала Atameken Business Гульсым Ахметжановой, заместителю генерального директора ТОО «Қазақ газеттері» Камбару Ахмету, шеф-редактору республиканской газеты «Казахстанская правда» Марине Пархоменко, оператору-постановщику Atameken Business Виктору Джигирису, управляющему директору телеканала Qazaqstan Айдын Егизовой, управляющему директору производственного отдела АО «Хабар» Едилу Ермекбаеву, фотокорреспонденту ТОО «Elorda Aqparat» Султанбаю Сейтову, главному редактору сайта Bairaqmedia.kz Ерболу Сейлхану и другим представителям СМИ.

Обладателями медали «Шапағат» стали обозреватель газеты «Астана Ақшамы» Гульмира Аймаганбет, техсотрудница газеты «Aiqyn» Асель Алтышева, руководитель интернет-редакции газеты «Egemen Qazaqstan» Динар Керим, главный эксперт РГУ «Служба центральных коммуникаций при Президенте РК» Адилет Толеген.

Ряд журналистов также отмечен ведомственным знаком «Ақпарат саласының үздігі».

Впечатлениями о награждении медалью «Ерен еңбегі үшін» поделилась ведущий дизайнер агентства «Хабар» Айнаш Джайлибаева:

– Я работаю в агентстве «Хабар» с февраля 1996 года. Начинала трудовую деятельность как видеомонтажер. Впоследствии переквалифицировалась на дизайнера и на данный момент являюсь ведущим дизайнером. Получить награду накануне Дня журналистики для меня большая честь! 30 лет – это целая жизнь. Я счастлива, что мне довелось творить и расти вместе с «Хабаром»!

Ее коллега Едил Ермекбаев также 30 лет посвятил этому телеканалу, сейчас он управляющий директор производственного отдела АО «Хабар».

– Я пришел на телевидение в 1993-м. Когда в 1995 году был образован телеканал «Хабар», меня отобрали из 78 операторов, и я был в составе первых четырех операторов агентства. За эти 30 лет была создана большая операторская школа, есть ученики. Сейчас в Астане в моем отделе трудятся 90 человек: 62 оператора и 22 осветителя и инженера, в регионах – 34 сотрудника. Хочу выразить благодарность руководству канала, государству за оценку моего труда! – поделился Едил Ермекбаев.

#Минкультуры #награждение #СМИ #журналисты

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