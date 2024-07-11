Виртуальную копию дорожной инфраструктуры создают в Казахстане

Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт начал работу над созданием «цифровых двойников» автомобильных дорог, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Цифровой двойник — это виртуальная копия дорожной инфраструктуры с ипользованием технологии 3D-видеосканирования с высоким разрешением. Разработанное программное обеспечение отображает трехмерные планы дорог и улиц, включая здания, тротуары и разметки. На основе собранных данных создаются отчеты для дорожных служб.

«Система помогает оперативно выявлять проблемы и находить решения без вмешательства в реальную инфраструктуру. Технология позволяет прогнозировать последствия изменений и основывается на данных, собранных в ходе измерений параметров улично-дорожной сети», – отмечают специалисты.

Введение цифровых двойников повысит эффективность управления дорожной сетью благодаря созданию централизованной базы данных о состоянии дорог и сооружений. Это обеспечит многопользовательский доступ для координированного управления, что позволит планировать и координировать ремонтные и обслуживающие работы на основе актуальных данных.

Ожидается, что за счёт точного прогнозирования и распределения ресурсов снизятся издержки, повысится безопасность в различных регионах страны, которые интегририруются в единую систему управления улично-дорожной сетью.