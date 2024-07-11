Виртуальную копию дорожной инфраструктуры создают в Казахстане

Транспорт, Цифровизация, Технологии
99
Гульмира Кунапия
корреспондент

Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт начал работу над созданием «цифровых двойников» автомобильных дорог, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Цифровой двойник — это виртуальная копия дорожной инфраструктуры с ипользованием технологии 3D-видеосканирования с высоким разрешением. Разработанное программное обеспечение отображает трехмерные планы дорог и улиц, включая здания, тротуары и разметки. На основе собранных данных создаются отчеты для дорожных служб.

«Система помогает оперативно выявлять проблемы и находить решения без вмешательства в реальную инфраструктуру. Технология позволяет прогнозировать последствия изменений и основывается на данных, собранных в ходе измерений параметров улично-дорожной сети», – отмечают специалисты.

Введение цифровых двойников повысит эффективность управления дорожной сетью благодаря созданию централизованной базы данных о состоянии дорог и сооружений. Это обеспечит многопользовательский доступ для координированного управления, что позволит планировать и координировать ремонтные и обслуживающие работы на основе актуальных данных.

Ожидается, что за счёт точного прогнозирования и распределения ресурсов снизятся издержки, повысится безопасность в различных регионах страны, которые интегририруются в единую систему управления улично-дорожной сетью.

 

#дороги #инфраструктура #Цифровой двойник

Популярное

Все
В Таразе продолжают обновлять общественный транспорт
Ядерный реактор выдержит, даже если его в пике протаранит пассажирский «Боинг»!
Суды вместо новоселья
Сельское хозяйство планомерно реформируется
Более 1,3 миллиона человек посетили столицу в прошлом году
Начали за здравие, а дальше – чемодан без ручки?
В лагере без медиков заболели дети-сироты
«Таза қала»: Кызылорда на первом месте
Мурал с изображением ученого-геолога Каныша Сатпаева появился в Темиртау
Капитан «неотдаленного» плавания
Хорошо, когда курт идет на замену чупа-чупсу!
Верность профессии демонстрируют трудовые династии
Учащиеся НИШ Кызылорды посетили культурно-исторические достопримечательности Мангистауской области
Славный путь к вершинам
Десятки утонувших в паводок животных не были зарегистрированы
Экосистему нацпарка «Бурабай» изучают ученые
«Выпускной» для докторов
Отравились нитритами
МТФ и молочные заводы пришли к соглашению
Заказчик судится с подрядчиком
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Инвестор из КНР готов построить в Таразе завод по переработке мусора
Три тысячи домбристов сыграют одновременно в парке Талдыкоргана
Глава государства поздравил соотечественников с Национальным днем домбры
Масуд Пезешкиан избран новым президентом Ирана
Почему стали чаще отключать свет?
Строительство LRT в Астане: закроют съезд по улице Сыганак
Российские борцы отказались от участия в ОИ-2024
Все пострадавшие от паводка жители Кокшетау обеспечены жильем
Путинцева сотворила главную сенсацию на Уимблдоне
Производство бензина в стране впервые за много лет сократилось
Продажи новых авто в Казахстане выросли в два раза за год
Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»
Полицейские авто выстроились в форме домбры в ВКО
Национальный день домбры отмечается в Казахстане
Шоу дронов в Астане увидели более 100 тыс. человек
Евро-2024: определились все полуфиналисты
Рыбакина одержала самую разгромную победу на турнирах «Большого шлема»
Кир Стармер представил состав нового правительства Британии
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Строительные рынки переезжают за город
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие

Читайте также

Как казахстанцам быстрее добраться до озера Балхаш
Участок на пересечении Мангилик Ел и Сарайшык временно пере…
Свыше миллиарда тенге выплатил подрядчик за невыполненный к…
Паводки обнажили проблемы дорожной инфраструктуры – Бектенов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]