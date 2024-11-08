Почти полмиллиона казахстанцев получили бесплатные лекарства через Egov Mobile

До конца года этим проектом планируется охватить 1,7 млн человек по всей республике

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодня медработники посредством QR-кода в разделе «Социальный кошелек» приложения eGov Mobile выдали пациентам бесплатные лекарственные средства на основе 470 тысяч выписанных рецептов. Такие данные озвучили в Минздраве, передает Kazpravda.kz

Как сообщается, в пилотном проекте по электронной выдаче препаратов через данный сервис участвует свыше 700 медицинских организаций.

«Использование «Социального кошелька» создает условия для доступности и полной прозрачности в сфере обеспечения граждан лекарственными средствами, исключения незаконного оборота, фальсификации и других нарушений», - отметили в министерстве.

До конца года этот проект будет масштабирован по всей республике с охватом 1,7 млн человек, получающих препараты в рамках бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения.

Для пользования услугами «Социального кошелька» необходимо скачать приложение eGov Mobile, которое доступно в магазинах App Store и Play Market.

Затем гражданин для получения лекарственных средств должен пройти регистрацию в приложении eGov Mobile или идентификацию, если регистрация была произведена ранее. Далее на главной странице нужно зайти в раздел «Социальный кошелек», там выбрать строку «Лекарственное обеспечение», разъяснили в Минздраве.