В Казахстане ужесточили наказание за утечку персональных данных
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Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в СЦК
Минцифры разработало ряд законодательных новшеств для повышения ответственности за утечку персональных данных, передает Kazpravda.kz
В частности, по словам главы Комитета по информационной безопасности Руслана Абдикаликова, разработаны поправки в КоАП, предусматривающие увеличение срока давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения в сферах защиты персональных данных, электронного документа и ЭЦП.
Кроме того, размеры административных штрафов будут увеличены в 2-3 раза, добавил спикер.