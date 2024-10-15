В Казахстане ужесточили наказание за утечку персональных данных

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Гульмира Кунапия
корреспондент

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в СЦК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минцифры разработало ряд законодательных новшеств для повышения ответственности за утечку персональных данных, передает Kazpravda.kz  

В частности, по словам главы Комитета по информационной безопасности Руслана Абдикаликова, разработаны поправки в КоАП, предусматривающие увеличение срока давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения в сферах защиты персональных данных, электронного документа и ЭЦП.

Кроме того, размеры административных штрафов будут увеличены в 2-3 раза, добавил спикер.

#наказание #утечка #персональные данные

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