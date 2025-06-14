В Казахстане второй по объему рынок розничной торговли в СНГ

Экономика
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На первом месте РФ с показателем $542,6 млрд, а самый незначительный рынок в Таджикистане – $5 млрд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Finprom.kz

Фото: advantour.com

По итогам 2024 года в странах СНГ объём розничной торговли составил 706,9 млрд долл. США — практически столько же, сколько и годом ранее (снижение на 0,1%). Прирост показателей розничной торговли в постоянных ценах составил 7,6%.

Основная доля торговли в странах СНГ определённо приходится на Россию — 542,6 млрд долл. США. За ней следует Казахстан с объёмом 47,8 млрд долл. США. Замыкает тройку лидеров Азербайджан — 36,6 млрд долл. США.

В прошлом году наибольший рост оборота розничной торговли в странах СНГ был зафиксирован в Кыргызстане — 14,6%, при объёме торговли 10 млрд долл. США. Следом идут Таджикистан и Беларусь с показателями 13,1% и 11,8% соответственно. У Казахстана этот показатель составил 9,8%, у России — 7,2%.

За январь-апрель текущего года объём официально зафиксированной розничной торговли в Казахстане составил 6,2 трлн тг — на 14,8% больше в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс физического объёма составил 106,1%, что указывает на реальный рост ритейла на 6,1%. Объёмы продаж в сельской местности по-прежнему остаются низкими: на сёла приходится лишь 479,4 млрд тг, или 7,7% от общего объёма розничной торговли по стране, что говорит о высокой «серой» доле ритейла в сельских регионах.

Большая часть объёмов розничных продаж приходится на непродовольственные товары — 4,4 трлн тг против 1,8 трлн тг, пришедшихся на продовольственные. Предприятия и организации реализовали товаров в розницу на 4,6 трлн тг, индивидуальные предприниматели — на 1,6 трлн тг.

В региональном разрезе лидирует Алматы: за четыре месяца объёмы ритейла в городе достигли 2 трлн тг — это на 15,3% больше в деньгах, чем за тот же период прошлого года. Следом идут Астана (813,9 млрд тг) и Карагандинская область (483,1 млрд тг).

#Казахстан #экономика #СНГ #розничная торговля

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