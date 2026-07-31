Виноделы Франции боятся за урожай

Европа,Пожары
Айман Аманжолова
корреспондент

Масштабный лесной пожар уже почти неделю не отступает от окрестностей французского Бордо. Туристический сезон сорван. Едкий дым представляет опасность не только для людей и животных, но и виноградников, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Лесные пожары уже уничтожили 42 тысяч гектаров в регионе Бордо в долине Жиронды. Хотя огонь пока не добрался до виноградников, их владельцы опасаются, что дым может пропитать лозу, и ягоды приобретут так называемый «дымный привкус».

Виноград сейчас находится на стадии созревания, к зелёному оттенку начинают добавляться бордовые или золотистые. Это ключевой этап роста плодов, когда дым может повлиять на аромат будущего вина.

У некоторых вин естественно присутствуют дымные, «зольные» оттенки, обусловленные другими факторами, но если такой вкус перебивает фруктовые ароматы, виноделы могут решить понизить категорию урожая или продать его оптом производителям спиртных напитков.

«Если бы мы были ближе к сбору урожая, который должен начаться через три недели, последствия могли бы быть куда серьёзнее», — говорит газете Figaro Северин Бонни из замка Малартик-Лагравьер, расположенного всего в 20 километрах от очагов пожаров.

На этом этапе созревания дым может серьёзно пропитать ягоды, хотя не каждый виноградник, оказавшийся в зоне задымления, обязательно пострадает. Сильный ветер, продолжительность воздействия дыма и погодные условия могут изменить вкус винограда.

Лесные пожары, уничтожившие территорию, в четыре раза превышающую площадь Парижа, и вынудившие 220 тысяч человек покинуть дома и туристические объекты региона, грозят нанести новый удар по французской экономике.

Потребление легендарных вин Бордо уже резко сократилось: молодёжь всё чаще выбирает другие напитки, а конкуренция со стороны зарубежных винных домов усиливается. Кроме того, ввод пошлин администрацией президента США Дональда Трампа обернулся для виноделов тяжёлым ударом.

#Франция #пожар #вино #Бордо

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