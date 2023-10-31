В каждом рисовом зернышке есть капля пота

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Наталья Денисова

Более 500 тыс. тонн риса собрали земледельцы Приаралья.

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В Кызылординской области подвели итоги полевого сезона. Как сообщили в акимате облас­ти, несмотря на сложности с поливом, средние урожаи главной аграрной культуры региона оказались неплохими.

Весной аграрии посеяли различные сельскохозяйственные культуры на площади свыше 193 тыс. гектаров, из них под рис было отведено 89 тыс. га. По осени средняя его урожайность составила 56,5 центнера с гектара, в зернохранилища засыпано 503 тыс. тонн злака.

Ученые знаменитого на весь Казахстан Кызылординского НИИ рисоводства им. И. Жахаева также убрали свой рисовый клин, сняли урожай других культурных растений с экспериментальных полей. Всего здесь обрабатывали 1 051 гектар, где рис занял 821 га, кормовые культуры – 191 га, сахарное сорго – 35 га.

По информации НИИ, среди новых сортов риса, за которыми ведется наблюдение в условиях региона, – украинский «маршал». Также нынче здесь высажен новый казахстанский сорт «айсара», который потребляет мало влаги и более устойчив к различным заболеваниям.

Выведенный в Кызылорде данный сорт перспективен в плане экспорта – это длиннозерный, тонкий сорт, относящийся к самым востребованным и дорогим в мире видам. До кызылординских ученых никто в мире не создавал сорт подвида indica в умеренном поясе.

Зерно «айсара» отвечает мировым стандартам slender со стопроцентной стекловидностью и повышенным содержанием белка. Возможно, за ним – будущее казахстанского рисоводства.

Пока же самые популярные сорта риса, которые возделываются аграриями непосредственно в Кызылординской области, – российские «лидер» и «янтарь». Последний относится к подвиду «медиум», к нему же относится и местный сорт «сыр сулуы», уже полюбившийся казахстанцами.

#Кызылординская область #рис #земледелие #урожай 2023

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