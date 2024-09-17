В КГД предупредили о рисках несдачи деклараций в срок

На первый раз все обходится предупреждением, а при повторе - налагается штраф, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет государственных доходов сообщает, что в случае не сдачи или не своевременного представления Декларации об активах и обязательствах (форма 250.00), также Декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) органы государственных доходов направляют уведомление о непредставлении налоговой отчетности в срок.

После получения уведомления необходимо представить соответствующую декларацию по месту жительства (прописки). После чего, явиться в органы госдоходов по месту регистрации, для составления административного материала.

Непредставление декларации в установленный срок на первый раз влечет предупреждение.

При повторном нарушении в течение года, за несвоевременное представление, физическое лицо привлекается к штрафу в размере 15 МРП (порядка 55 тыс.тенге).