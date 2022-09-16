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В Китае сгорел 200-метровый небоскрёб крупнейшего оператора связи China Telecom

В китайском городе Чанша (провинция Хунань, Центральный Китай) сильный пожар охватил небоскреб крупнейшего оператора связи China Telecom, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Пламя охватило больше десяти этажей. Пожар начался около 15:30 по местному времени - огонь начал распространяться по фасаду здания вверх.

Сотрудники горящего здания в Китае засняли происходящее изнутри, называя происходящее началом апокалипсиса.

К месту происшествия оперативно прибыли около 300 пожарных и 36 единиц спецтехники.

По предварительным данным, пожарным удалось сбить пламя на фасаде здания.

СМИ сообщают, что здание полностью сгорело за 20 минут. Там хранилось 35 тонн топлива для серверов, а количество жертв может исчисляться в несколько сотен человек.

К слову, здание было построено в 2000 году и на тот момент было самым высоким подобным сооружением в городе. Высота 42-этажного небоскреба достигает 218 метров.

Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

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