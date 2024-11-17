В Китае студент устроил резню в колледже: погибли 8 человек

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21-летнего нападавшего задержали на месте преступления. Он признал вину, назвав мотивом своих действий месть за несданные им выпускные экзамены, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Fan Peishen/picture alliance

Вооруженный ножом студент напал на учащихся колледжа в провинции Цзянсу на востоке Китая. Восемь человек погибли, еще 17 человек получили ранения, сообщает в субботу, 16 ноября, агентство AFP.

По данным полиции города Исин, где расположен колледж, 21-летний нападавший должен был выпуститься из учебного заведения в этом году, но не смог сдать выпускные экзамены. Он был задержан правоохранительными органами на месте преступления и признал вину, назвав мотивом своих действий месть, указали в полиции.

В сентябре преступник с ножом напал на посетителей супермаркета в пригороде Шанхая, тогда погибли три человека, 15 получили ранения. В октябре около здания начальной школы в Пекине 50-летний мужчина ранил ножом пятерых человек, в том числе трех детей.

В минувший понедельник, 11 ноября, в городе Чжухай в провинции Гуандун на юге Китая 62-летний мужчина на внедорожнике въехал в толпу на территории спортивного центра. В результате инцидента погибли 35 человек, еще 43 получили ранения. Предполагаемым мотивом мужчины стало недовольство разделом имущества после развода.

#Китай #студент #резня

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