В Китае студент устроил резню в колледже: погибли 8 человек

21-летнего нападавшего задержали на месте преступления. Он признал вину, назвав мотивом своих действий месть за несданные им выпускные экзамены, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле
Вооруженный ножом студент напал на учащихся колледжа в провинции Цзянсу на востоке Китая. Восемь человек погибли, еще 17 человек получили ранения, сообщает в субботу, 16 ноября, агентство AFP.
По данным полиции города Исин, где расположен колледж, 21-летний нападавший должен был выпуститься из учебного заведения в этом году, но не смог сдать выпускные экзамены. Он был задержан правоохранительными органами на месте преступления и признал вину, назвав мотивом своих действий месть, указали в полиции.
В сентябре преступник с ножом напал на посетителей супермаркета в пригороде Шанхая, тогда погибли три человека, 15 получили ранения. В октябре около здания начальной школы в Пекине 50-летний мужчина ранил ножом пятерых человек, в том числе трех детей.
В минувший понедельник, 11 ноября, в городе Чжухай в провинции Гуандун на юге Китая 62-летний мужчина на внедорожнике въехал в толпу на территории спортивного центра. В результате инцидента погибли 35 человек, еще 43 получили ранения. Предполагаемым мотивом мужчины стало недовольство разделом имущества после развода.