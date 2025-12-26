Китайские инженеры успешно разогнали многотонную платформу на электромагнитной тяге до скорости 700 км/ч, установив мировой рекорд. Об этом 25 декабря сообщило Центральное телевидение Китая ( CCTV ), передает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Испытания проводились на 400-метровой линии специалистами Оборонного научно-технического университета в городе Чанша. Разгон до рекордной скорости занял всего две секунды, после чего платформа была остановлена. Разработкой технологии магнитной левитации ученые занимались на протяжении 10 лет.

Как отмечается, достижение открывает новые возможности для развития вакуумного транспорта на электромагнитной тяге, аналогичного проекту Hyperloop американского предпринимателя Илона Маска. В настоящее время самые скоростные китайские поезда развивают скорость до 350 км/ч.

Напомним, 22 декабря в Китае был спущен первый в мире метаноловый супертанкер, оснащенный системой двойного топлива. Уточняется, что танкер длиной около 333 м сможет перевозить около 2,1 млн баррелей нефти и будет обслуживать маршруты Ближний Восток — Дальний Восток. Он оснащен отечественной двухтопливной системой, использующей метанол, что позволяет сократить выбросы углекислого газа до 92%, а оксидов серы — на 99% по сравнению с обычным топливом.