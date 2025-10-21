В Китае тестируют самый высокоскоростной поезд в мире

Поезд CR450, который называют самым быстрым в мире электрическим составом, в настоящее время проходит эксплуатационные испытания на линии высокоскоростной железной дороги Шанхай–Чунцин–Чэнду, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Прототип CR450 подвергается непрерывным и строгим тестам с момента выхода на рельсы в конце прошлого года. После успешного выполнения всех показателей производительности, включая достижение максимальной скорости 450 километров в час, следующая стадия испытаний предусматривает накатку 600 000 километров безотказной работы, прежде чем поезд будет допущен к коммерческим пассажирским перевозкам.

Для достижения рекордной скорости, носовая часть поезда увеличена с 12,5 метров, характерных для существующих составов Fuxing, разгоняющихся до 350 километров в час, до 15 метров, что позволяет снизить сопротивление воздуха.

Кроме того, сопротивление поезда в целом уменьшено на 22% благодаря ряду инженерных решений. Среди них: полностью закрытые тележки и пониженные юбки под вагонами, что минимизирует контакт колес с воздухом — подход, схожий с философией дизайна гоночных автомобилей. Высота поезда снижена на 20 сантиметров, а масса — на 50 тонн.

В течение последних пяти лет разработчики последовательно уменьшали аэродинамическое сопротивление, фиксируя улучшения даже на уровне 0,1%.

Такая конструкция позволяет поезду иметь впечатляющее ускорение: CR450 разгоняется с нуля до 350 километров в час всего за четыре минуты 40 секунд, что на 100 секунд быстрее существующих составов Fuxing, которым для достижения той же скорости требуется шесть минут 20 секунд.

Транспортный сектор Китая быстро продвигается к цели эффективных пассажирских перевозок и бесшовного грузового потока. Страна создала крупнейшие в мире сети высокоскоростных железных дорог и автомагистралей, которые стали частью интегрированной транспортной инфраструктуры общей протяженностью более шести миллионов километров.

