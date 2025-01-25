В колледже столицы студенты работают со второго курса

Образование
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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Высший колледж Astana Polytechnic уже более 30 лет готовит специалис­тов для экономики Астаны да и всей страны. Директор колледжа Болат Рыскалиев отмечает, что их учебное заведение неоднократно признавалось лучшим среди организаций профтех­образования Казахстана по рейтингу НАО «Talap».

фото Игоря Бургандинова

«Мини-заводы» в помощь

Сегодня в колледже обучаются более двух тысяч студентов по одиннадцати специальностям. При пос­туплении конкуренция довольно высокая: на одно место обычно претендуют пять-восемь абитуриентов. Самый большой спрос на IT-спе­циальности, среди них «Прог­раммное обеспечение» и «Информацион­ная безопасность».

Отличился колледж и в соревнованиях WorldSkills среди организаций ТиПО. К примеру, в прошлом году на республиканском чемпионате команда Астаны заняла первое место в команд­ном зачете. На долю Astana Polytechnic пришлось большинство медалей: два «золота», одно «серебро», две «бронзы».

Выпускники столичного колледжа особо ценятся среди работодателей.

– Спрос на инженерно-технические специальности в столице большой. У нас растет рынок строительства жилья,­ техобслуживания автомобилей, открываются новые производства. И к нам идут поступать ребята со всех регионов страны и ближнего зарубежья, – говорит Болат Рыскалиев.

Гордость колледжа – это производственные цеха, лаборатории и центры компетенций, где студенты получают первый трудовой опыт.

Первым делом мы заглянули в лабораторию мехатроники и мобильной робототехники. За столом сидел парень за ноутбуком, а второй джойстиком управлял роботом на колесах. Как объяснили ребята, это тренировка для участия в WorldSkills. В лаборатории студенты не только занимаются роботами, но и собирают дроны, прог­раммируют различные приборы. К примеру, мы увидели необычный светофор и гирлянды, которые меняют цвет под музыку.

Однако главная задача лаборатории – научить студентов работать на различных производственных автоматах. Заместитель директора по информационным технологиям Самир Керимов провел нас к оборудованию. Перед нами – стол, на котором стоит лента, к ней подключены датчики, руки-манипуляторы и провода.

– Это уменьшенная модель реаль­ного оборудования на заводах, то есть мы имитируем производственный процесс, – объясняет Самир Керимов. – Наши будущие специалисты могут не знать, на каком заводе станут работать, какую продукцию выпускать. Но поняв, как подключаются вот эти датчики, провода, контроллеры, студенты получат основы и смогут работать на любом оборудовании.

Самир Керимов продемонстрировал процесс выпуска газированных напитков. Через монитор дал команду программе, и на ленту по специальной дорожке опустилась небольшая черная бутылка.

– Мы печатаем такие заготовки на 3D-принтере. Она пластиковая, можем выбирать цвета. Можно через веб-приложение, не подходя к этой станции, удаленно заказать себе газированный напиток. Например, я хочу бутылку с красной этикеткой и черной крышкой. Добавляю свой заказ в корзину, выбираю, куда доставить и оплачиваю условную цену. И мой заказ уходит на станцию, – говорит Самир Керимов.

А тем временем бутылка по ленте подъехала к манипулятору, который четко вкрутил в нее черную крышку, и готовый «напиток» поехал к «клиенту».

– Заметьте, каждая станция выполняет отдельную задачу. Когда мы соединили контроллеры между собой в одну общую сеть, получилась индустриальная сеть, как «умный» дом, а точнее «умный» завод, – комментирует Самир Керимов.

Станция состоит из разборных модулей, поэтому ее можно легко переоборудовать, например, на упаковку игрушек или сортировку сладостей. Ежедневно работая на таких «мини-заводах», студенты узнают принципы работы электричества, мехатроники, пневматики и программирования.

Быстрые кадры

Как отметил Самир Керимов, в колледже регулярно обновляется оборудование. Например, станки, купленные пять лет назад, уже не отвечают новым запросам, и колледж доукомплектовывает лаборатории современной техникой.

При этом учебное заведение сотрудничает с разными отечест­венными и международными компаниями, которые, в свою очередь, открывают в учебном заведении лаборатории и центры, оснащают их оборудованием, там проходят практику будущие специалисты.

Так, мы зашли в учебный центр компании «ТехноНиколь», которая занимается производством кровли и теплоизоляции. Здесь социальный партнер оборудовал теоретический класс и лабораторию для практики. Застали момент, когда руководитель учебного центра Тимур Кайырбеков обучал студентов, как правильно класть крышу, какие виды кровли бывают и как применять изоляционные материалы.

– Мы производим пароизоляционные, теплоизоляционные, гидроизоляционные материалы. Начиная с фундамента, фасада и завершая кровлей, – пояснил специалист.

На практических занятиях ребята учатся обращаться с ручным сварочным феном и другим оборудованием для работы с разными материалами.

– Мы обучаем правильному монтажу кровли. К примеру, ребята работают с полимерной мембраной. В виде рулонов застилаем материал на кровлю. Мембрану нужно «варить» нахлестом. По статистике, причиной 45 процентов протечек кровли является неправильный ее монтаж, – привел данные Тимур Кайырбеков.

Когда молодые кровельщики переходят на битумно-рулонный материал, то уже имеют дело с огнем. Для этого в лаборатории есть специальный стенд, горелка и газовый баллон.

В строительстве важна и внут­ренняя отделка. Компания KNAUF открыла в колледже учебный центр. Зайдя внутрь, мы оказались в комнатах, где шел настоящий ремонт. Студенты в спецодежде разводили смеси и укладывали гипсокартон.

Мастер производственного обу­чения Игорь Воробьев объясняет, что эти занятия посвящены «сухому» строительству.

– Ребята делают облицовку, перегородки, дверные проемы, потолки, – показывает он. – Работают с различными строительными смесями. Также учим красить. Например, недавно провели мастер-класс по интерьерной краске, показывали, как красить водоэмульсией и другими крас­ками. Здесь же – разделочный стол, на котором практиканты режут материалы.

В другом производственном цехе мы увидели настоящий электромобиль, на котором студенты изучают автомеханику.

– Машина рабочая и управляет­ся от электричества, – объяс­няет мастер производственного обучения Владислав Зубарь. – Вообще-то электромобиль рассчитан на лабораторные работы. У него есть специальный блок, к которому ребята подключаются с помощью сканера. И они могут выполнять 21 лабораторную работу, в том числе и общую диагностику машины.

Если нужно погрузиться глубже, в лаборатории выставлен «скелет» автомобиля. Так юные механики наглядно видят строение авто: рулевое управление, тормозную систему, электронику, всевозможные клапаны, насосы, датчики.

Как отмечает директор колледжа Болат Рыскалиев, процент трудоустройства учащихся составляет в среднем 75–78%.

– Почему не сто процентов? Потому что часть наших выпускников поступают в университеты, академии или идут в армию. Тем не менее показатель трудоустройства среди колледжей города у нас высокий, – говорит он.

Студенты по дуальному обучению уже на втором курсе начинают проходить профессиональную практику на производстве. И обычно остаются там с последующим трудоустройством. А некоторые даже открывают свои мастерские и цеха, становятся предпринимателями.

– Мы обеспечиваем рынок труда быстрыми кадрами. Наши студенты учатся два года и десять месяцев, после первого курса погружаются в профессию, получают практические навыки. То есть наши выпускники практикоориентированы, что очень высоко ценится среди работодателей, – говорит директор.

Благодаря академической самос­тоятельности высший колледж Astana Polytechnic совмест­но с работодателями создает образовательные программы, максимально ориентированные на запросы рынка труда.

– В настоящее время у нас действуют 23 образовательные прог­раммы, включенные в реестр НАО «Talap». Все они созданы с участием работодателей и под их конкретные потребности. Работодатели четко формулируют желаемые результаты обучения, и мы готовим специалистов, соответствующих этим запросам, – подчеркнула заместитель директора по учебно-методической работе Майра Сембина.

В рамках Года рабочих профессий Astana Polytechnic планирует открытие новых специальностей.

– Среди них – «сметное дело в строительстве» и «монтаж и экс­плуатация инженерных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства», – сказала Майра Сембина. – В Астане активно строятся жилые комплексы, которые требуют качественного обслуживания. Поэтому мы будем готовить специалистов для данной сферы.

#Астана #Образование #колледж #Astana Polytechnic #Политех

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