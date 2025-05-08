В Комитете госдоходов подвели итоги запуска таможенной информационной системы «Keden»

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Система призвана заменить действующие платформы «АСТАНА-1» и «Единое окно по экспортно-импортным операциям», реализуя концепцию «прозрачной и управляемой таможни»

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Цифровое взаимодействие и интеграция «Keden» обеспечивает полностью цифровое взаимодействие между таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности, минимизируя административные барьеры, повышая прозрачность процедур и усиливая контроль за перемещением товаров. Для сокращения бумажного документооборота реализовано 30 интеграций со сторонними государственными и коммерческими системами, позволяя автоматически получать необходимые данные при совершении таможенных операций.

С момента запуска системы были реализованы следующие функциональные модули:

Апрель 2024 года — электронное таможенное декларирование экспресс-грузов (ПТДЭГ и ДТЭГ).
Сентябрь 2024 года — модуль учёта товаров для личного пользования (МЦПС «Хоргос»).
Ноябрь 2024 года — запуск модулей по предварительным операциям, транзитной декларации, временному хранению, системе управления рисками, регистрации сертификатов обеспечения уплаты ТПиН, таможенному досмотру, регистрации нерезидентов.
Январь–апрель 2025 года — модули по таможенной декларации на транспортное средство, 9 таможенных государственных услуг, таможенное декларирование международных почтовых отправлений.
С 22 апреля 2025 года — введён модуль пассажирской таможенной декларации.

На сегодняшний день в системе «Keden» достигнуты следующие показатели:
Подано более 837 тысяч предварительной информации.
Выпущено 539 тысяч транзитных деклараций.
Оформлено 87 тысяч документов хранения товара.
Зарегистрировано 28 тысяч сертификатов обеспечения уплаты ТПиН.
Выпущено более 119 тысяч таможенных деклараций на транспортные средства.
Задекларировано более 1 млн международных почтовых отправлений.
Задекларировано свыше 53 тысяч пассажирских таможенных деклараций.

До конца 2025 года планируется полноценное развертывание всех функций системы, включая:
Контроль всех этапов таможенных операций.
Автоматизацию процессов с возможностью фиксации нарушений.

Предзаполнение таможенных деклараций и отслеживание статуса оформления в режиме реального времени.

Система «Keden» реализует принципы «одного окна», предоставляя пользователям удобный интерфейс с автозаполнением, встроенными подсказками и форматно-логическим контролем, что существенно упрощает процесс оформления.

#система #КГД #Keden

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