В контексте глобальной безопасности

Выступая на заседании СМИД ОБСЕ, Е. Идрисов обозначил ключевые направления деятельности Казахстана в организации на предстоящие годы, а также призвал страны-участницы продолжить работу по реализации положений декларации, принятой на Саммите ОБСЕ в Астане и ставшей одним из немногих политических заявлений, единогласно одоб­ренных всеми членами организации. В этом документе, отметил казахстанский министр, заложено видение сообщества безопасности, способного достойно противостоять современным вызовам, и это сообщество должно объединить всех представителей евро-атлантического и евразийского пространства.

Глава МИД РК также подчеркнул, что спустя почти 40 лет после подписания Хельсинкского заключительного акта данный документ не утратил своей актуальности и продолжает оказывать позитивное влияние на региональную и мировую политику.

– Мы считаем, что процесс «Хельсинки+40» должен быть сфокусирован на воплощении в жизнь положений Астанинской декларации по построению сообщества единой и неделимой безопасности, в рамках которого различные региональные организации могут согласованно решать проблемы в данной сфере, – заявил он.

Е. Идрисов в своем выступлении также подробно остановился на вопросах сотрудничества в военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном измерениях, уделив особое внимание вопросам коллективных усилий международного сообщества по содействию экономической и социальной реабилитации Афганистана.

Он отметил необходимость повышения эффективности работы ОБСЕ в области человеческого измерения посредством мониторинга надлежащего исполнения обязательств всеми государствами – участниками организации в равной степени. Призвал к объединению усилий для урегулирования «замороженных конфликтов» и продвижения процессов примирения на пространстве ОБСЕ на долгосрочную перспективу. Подчеркнул, что организации необходимо продолжать уделять повышенное внимание кибер­безопасности, противодействию транснациональным угрозам, борьбе с терроризмом и наркоторговлей.

Глава МИД РК дал высокую оценку и выразил благодарность украинской стороне, срок председательства которой в ОБСЕ завершается в январе 2014 года, а также приветствовал предстоящие председательства Швейцарии и Черногории, выразив надежду на продолжение плодотворной и эффективной работы по реализации ключевых приоритетов организации.

В отношении внутриполитической ситуации в Украине Е. Идрисов подчеркнул, что Казахстан всегда был сторонником интегра­ционных процессов. Вместе с тем наша страна считает, что «политический выбор модели развития каждого государства, включая выбор в пользу тех или иных форм интеграции, является суверенным правом данного государства и должен быть основан прежде всего на его собственных национальных интересах». Он также отметил, что казахстанская сторона приветствует интерес Украины к интеграции в рамках Таможенного союза и Евразийского экономического пространства. При этом, однако, «мы не думаем, что этот интерес каким-то образом препятствует естественному поиску возможностей для интеграции в других направлениях».

Как сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства, на полях СМИД министр иностранных дел РК также провел встречу с генсеком ОБСЕ Ламберто Занньером, на которой обсуждались основные направления сотрудничества Казахстана с организацией, включая концепцию евро-атлантического и евразийского сообщества безопасности, совместное противодействие транснациональным угрозам, урегулирование ситуации в Афганистане. Была отмечена актуальность запущенной в 2012 году инициативы Л. Занньера о проведении Дней безопасности ОБСЕ, которые послужили хорошей платформой для обмена мнениями по актуальным вопросам военно-политической повестки дня.

С заместителем генсекретаря ООН Джеффри Фельдманом Е. Идрисов обсудил вопрос создания регионального хаба ООН в Алматы, деятельность Программы развития ООН, а также механизмы гуманитарного содействия странам региона.

На встрече с верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств Астрид Торс обсуж­дались вопросы сотрудничества Казахстана с данным институтом. Глава МИД РК подчеркнул важность поддержания и развития уникальной модели толерантности в полиэтническом и мультиконфессиональном обществе Казахстана, отметив, что исторический опыт нашей страны мог бы быть полезен и для других стран мира. Е. Идрисов призвал А. Торс поддержать дальнейшее развитие инициативы Президента РК по разработке документа ОБСЕ «К толерантности в новом десятилетии», а также пригласил верховного комиссара посетить Казахстан с визитом в 2014 году.

Также Е. Идрисов провел трехстороннюю встречу с министрами иностранных дел государств – членов Таможенного союза, ряд встреч с главами зарубежных делегаций, включая представителей Европейского союза, США, Швейцарии, Финляндии, Хорватии, Испании, Норвегии, Латвии и других государств. С ними казахстанский дипломат обсудил основные приоритеты развития нашей страны в рамках Стратегии «Казахстан-2050», участие зарубежного бизнеса и государственных структур в специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане, поддержку кандидатуры Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы, возможности для привлечения инвестиций и новых технологий, а также либерализацию визового режима для казахстанских граждан.

Лилия СЫЗДЫКОВА