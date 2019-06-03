В Костанае мальчик упал с шестого этажа в день своего рождения

Происшествия
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Фото из открытых источников
В Костанае мальчик выпал с шестого этажа и получил тяжелые травмы. Со множественными переломами он был доставлен в областную детскую больницу, сообщает Kstnews.kz.

По информации пресс-службы управления здравоохранения, ребенок в реанимации. Ему сделали операцию.

Полицейские выясняют обстоятельства дела. Известно, что подросток упал в день своего рождения.

"Мальчику в этот день исполнилось 13 лет. Как получилось, что он выпал из окна, непонятно. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи провели несколько операций. У подростка множественные переломы", - коротко рассказала пресс-секретарь УЗ Ксения Жилкибаева.

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