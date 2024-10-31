Движение на трассах из-за непогоды ограничили в Костанайской области

Ограничение движения ввели для всех видов транспорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

КазАвтоЖол объявил о введении ограничения движения на дорогах республиканского значения в Костанайской области из-за ухудшения погоды, сообщает Kazpravda.kz

По данным пресс-службы компании, 31 октября в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участках автодорог республиканского значения:

- «Костанай – Аулиеколь – Сурган» км 8-216 (участок г. Тобыл - пос. Октябрьское),

- «Екатеринбург – Алматы» км 463-539 (участок г. Костанай – пос. Федоровка),

- «Екатеринбург – Алматы» км 589-683 (участок с. Щербакова – пос. Сарыколь).