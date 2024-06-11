В Костанайской области утонули два человека за один день

Один из них 14-летний подросток, решивший искупаться в реке Тобол, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС региона

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Первый инцидент произошёл в местности Лекерь, Кайындинского сельского округа города Аркалык. Молодой парень 2003 года рождения купался в необорудованном месте реки Торгай. Спасатели извлекли тело погибшего.



Второй случай произошёл в жилом массиве Амангельды города Костаная. Возле реки Тобол были обнаружены детские вещи, мобильный телефон и велосипед мальчика. Силами спасателей из реки извлечено тело подростка 2010 года рождения без признаков жизни.

Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности: купаться только в оборудованных местах; не оставлять у воды детей, они могут оступиться и упасть, захлебнуться водой. Не заплывать за знаки ограждения и не нырять в незнакомых местах, на дне могут оказаться камни, коряги, металлические прутья и т.д.