В Костанайской области утонули два человека за один день

Происшествия
57
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Один из них 14-летний подросток, решивший искупаться в реке Тобол, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС региона

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Первый инцидент произошёл в местности Лекерь, Кайындинского сельского округа города Аркалык. Молодой парень 2003 года рождения купался в необорудованном месте реки Торгай. Спасатели извлекли тело погибшего.

Второй случай произошёл в жилом массиве Амангельды города Костаная. Возле реки Тобол были обнаружены детские вещи, мобильный телефон и велосипед мальчика. Силами спасателей из реки извлечено тело подростка 2010 года рождения без признаков жизни.

Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности: купаться только в оборудованных местах; не оставлять у воды детей, они могут оступиться и упасть, захлебнуться водой. Не заплывать за знаки ограждения и не нырять в незнакомых местах, на дне могут оказаться камни, коряги, металлические прутья и т.д.

 

#ЧС #Костанайская область #утопленники #водная безопасность

Популярное

Все
Больше половины инвестпроектов по строительству молочно-товарных ферм в Костанайской области на грани срыва
Твой успех в твоих руках. Так считает житель Аральска Жансерик Нысанбаев, который сумел воплотить мечту в жизнь
В Шымкенте можно запросто остаться без земли и компенсации
Спасибо дедушке! Анель Пимичева уверена, что казахский язык лучше учить через песни
Владельцы баз отдыха на Бухтарминском водохранилище пришли в замешательство от новых требований коммунальщиков
В микрорайоне «Бірлік» поселятся до 3 000 человек
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль: Мы нацелены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с Казахстаном
Порядок начинается в голове
Чистота должна стать нормой. Кто штрафует граждан, разбрасывающих мусор?
26 благотворительных учреждений ликвидировали в Алматы
«QazaqGaz» и «Газпром» договорились о транзите газа через территорию Казахстана
Совместные проекты промышленной кооперации обсудили Скляр и Мантуров
О работе КТК поговорили вице-премьеры Казахстана и России
Оперштаб по борьбе с саранчой: вице-премьер и руководство МСХ выехали в регионы
Казахстанский таеквондист стал победителем турнира в Люксембурге
Универсиада по геологии впервые проводится в Казахстане
Частица аула в городской среде
Завершился V Международный театральный молодежный форум стран СНГ, Балтии и Грузии
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Ночные автобусы будут ездить до утра в Астане
Мед Алтая ценят за насыщенный аромат, вкус и целебность
Лето начинается с фестиваля. Участниками «Опералии-2024» станут звезды оперы и балета из девяти стран
Дело Бишимбаева: Брат Салтанат Нукеновой рассказал о подготовке к апелляционному суду
Делегация Penn State прибыла в Казахстан для переговоров с Satbayev University
Активисты выявили массу изъянов, допущенных при установке системы уличного освещения
Мечты и планы юных курсантов
Знание государственного языка сыграло для Марины Сахаровой судьбоносную роль
Почему импортное продовольствие выдавливает казахстанские продукты с полок магазинов
Токаев поговорил по телефону с эмиром Катара
Для бабушки она всегда құлыншақ и ботақан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Аида Балаева рассказала о создании Казахстанского культурного центра в Пекине
Касым-Жомарт Токаев подарил реанимобиль НКЦЭМ
Дистанционная работа: быть или не быть?
В Актюбинской области отремонтируют 866 км автодорог
Яркий мотопробег и выступления парашютистов создали праздничную атмосферу в Алматинской области
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения

Читайте также

Вице-президент Малави погиб при крушении самолета
Четверо детей чуть не утонули в ВКО
Гвардеец спас тонущую женщину в Талдыкоргане
На трех человек напали акулы во Флориде — женщина осталась …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]