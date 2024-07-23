В кратчайшие сроки и качественно

Премьер-министр Олжас Бектенов с рабочей поездкой посетил западные регионы республики, чтобы проконтролировать исполнение поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, касающихся обеспечения жильем граждан, лишившихся крова в результате нынешних весенних наводнений. Преимущественно внимание в рамках поездки уделялось селам и поселкам, в которых ранее Правительством было отмечено отставание от графика работ. В Западно-Казахстанской области, как сообщила пресс-служба Премьер-министра, Олжас Бектенов посетил село Подстепное Теректинского района, поселок Деркул и микрорайон «Жулдыз» в Уральске, где в общей сложности ведется строительство 400 домов. В ходе осмотра были оценены темпы работ и сроки обеспечения готовности жилищной инфраструктуры к заселению с учетом предстоящего холодного сезона.

В селе Подстепном Теректинского района ведется строительство 106 трехкомнатных жилых домов. Работы были начаты в мае. На сегодня полностью завершено устройство фундамента, на этапе возведения стен – 43 дома, на стадии кровли – 62 дома. На объектах задействовано восемь подрядных организаций, порядка 330 человек и 56 единиц техники. Ввод в эксплуатацию запланирован на середину августа.

В поселке Деркул на новых участках возводятся 103 дома. На данный момент работы по устройству фундамента полнос­тью завершены, 24 объекта – на стадии внутренней отделки. Задействовано пять подрядных организаций. Завершение работ запланировано на сентябрь текущего года.

В микрорайоне «Жулдыз» города Уральска на новом месте строят 191 объект. Для своевременной сдачи жилья к работам привлечено 17 подрядных организаций. На сегодня залит фундамент всех домов, по 178 ведется кладка стен, 49 объектов – на стадии кровли.

Премьер-министр подчеркнул необходимость жесткого контроля работ для своевременного обеспечения пострадавших от паводков новым жильем.

– Регион должен набрать необходимый темп. Задача по предоставлению качест­венного, безопасного и комфортного ­жилья – ключевой приоритет Правительства. На всех строительных объектах следует ужесточить контроль. В области большое количество семей, которые в ожидании жилья живут во временных местах. Нужно ускорить строительные работы, переходить на двух- и трехсменный режим. Поручаю обеспечить полную мобилизацию, – отметил Олжас Бектенов.

Кроме того, даны поручения по восстановлению инженерных сетей, дорожной и социальной инфраструктуры. В застраи­ваемых районах нужно заблаговременно предусмотреть сопутствующую инфраструктуру и благоустройство. Вблизи новых жилых районов ведется строительство «комфортных школ» на 1 500 мест. По данным акимата области, работы будут завершены осенью текущего года.

Глава Правительства посетил самое отдаленное в Западно-Казахстанской облас­ти село Коржын Каратобинского района, также пострадавшее в результате паводков. Сегодня здесь строят 90 одноквартирных жилых домов взамен разрушенных, работы по устройству фундамента полностью завершены. На этапе возведения стен находятся 34 дома, на стадии кровельных работ – 56 домов. Общая готовность объектов достигает 50%. Ранее по поручению Премьер-министра количество строителей здесь было увеличено на 30% – до 288 человек. В настоящее время работы в селе ведутся согласно графику.

Олжас Бектенов обратил особое внимание на качество возводимых строений. В селе Коржын задействовано шесть подрядных организаций. Отмечено, что в случае нарушения требований утвержденных строительных норм при производстве строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ строительные компании будут привлечены к ответственности.

– Недочетов в работе быть не должно. Глава государства поручил обеспечить соответствующее качество домов. Жилье необходимо сразу подключить ко всем инженерным сетям. При этом важно обеспечить скорейшее восстановление дорожной инфраструктуры и социальных объектов. Больницы, школы и детсады нужно строить уже с учетом современных требований качества и технического оснащения, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Ряд поручений дан соответствующим министерствам и акимату. Всего в Западно-Казахстанской области начато строительство 775 домов (374 объекта возводят в Уральске и еще 401 дом – в сельской местности). На вторичном рынке будет приобретено 2 248 квартир, ремонту подлежат 1 383 объекта. Работы по ремонту домов и дач выполнены на 82,3%.

В Актюбинской области Премьер-министр ознакомился с темпами строительства новых домов для пострадавших от паводков жителей Темирского и Уилского районов. Олжас Бектенов осмотрел строящиеся дома в селе Каратал Уилского района, по которым ранее поднимались вопросы отставания от графика на 15–25 дней. В результате паводков в населенном пункте пострадало 210 строений, их обследование полностью завершено. На вторичном рынке для сельчан выкуплено 60 домов. По 18 объектам недвижимости, подлежащим ремонту, произведены соответствующие выплаты. В селе ведется строительство 132 домов взамен признанных непригодными для жилья. Премьер-министр поручил привлечь дополнительные силы и спецтехнику на строительные площадки.

В Темирском районе глава Правительства проверил положение дел со строи­тельством домов в селе Кумсай, где от паводков пострадало 46 жилых строений. Сельчан заселили в приобретенные для них 18 домов, отремонтировано 7. Ведется строительство 21 нового дома, на текущий момент полностью завершены работы по укладке стен. 19 будущих новостроек покрыты кровлей, в шести из них ведутся внутренние строительно-монтажные работы.

– Инфраструктура и жилые дома района сильно пострадали от паводков. Все поручения должны быть исполнены в кратчайшие сроки. Для этого акиматам оказывается полная поддержка от Правительства и отраслевых министерств, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Глава Правительства отдельно остановился на состоянии гидротехнических сооружений, расположенных на территории области. Так, из 206 сооружений оказались разрушены 15. Для устранения последствий паводков в настоящее время проводятся необходимые работы. Даны поручения их ускорить, а также устранить имеющиеся риски в целях подготовки к паводковому периоду 2025 года.

Кроме того, в регионе планируется восстановление 58 объектов транспорт­ной инфраструктуры. Для ремонта и реконструкции поврежденных дорог из резерва Правительства РК выделено 10,2 млрд тенге, из областного резерва – 6,4 млрд тенге. В настоящее время ожидаются результаты экспертизы. Всего в планах – строительство и ремонт 100 водопропускных труб, 23 мостов, 47,2 км дорог.

По данным пресс-службы главы Правительства, в Актюбинской облас­ти в результате паводков пострадало 4 087 объектов недвижимости. На ремонт и восстановление 3 004 из них владельцам выплачены компенсации на общую сумму порядка 9 млрд тенге. 441 семья получила дома и квартиры взамен разрушенного жилья. В общей сложности для пострадавших от паводков актюбинцев будет приобретено 503 дома. Помимо этого силами 55 компаний-подрядчиков ведется строительство 511 домов, работы завершены на 86%. 4 496 семей получили социальную помощь в размере 100 МРП на общую сумму 1,6 млрд тенге. Компенсации (до 150 МРП) вып­лачены 3 861 семье на общую сумму 1,3 млрд тенге.

Порядка 8 млрд тенге выделено на восстановление 18 пострадавших социальных учреждений. В том числе требуется строительство семи новых школ и больниц, капитальный ремонт восьми объектов образования и спорта и текущий ремонт оставшихся трех объектов.