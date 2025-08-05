В рамках Закона об амнистии, объявленного в честь 30-летия Конституции РК, досрочно освобождена от наказания гражданка, состоявшая на пробационном учете в Кызылорде, сообщает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Ее в прошлом году по приговору суда признали виновной по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса РК и приговорили к ограничению свободы сроком на 1 год. Кроме того, к женщине был применен надзор со стороны службы пробации.

Освобожденная женщина - одинокая многодетная мать. Она призналась, что рада благосклонности государства.

- Я, конечно, очень обрадовалась, когда услышала об амнистии, – поделилась освобожденная. – Сейчас самое большое счастье для меня – быть рядом со своими детьми. Очень сожалею о совершенной ошибке. После всего этого хочется жить честно и посвятить все силы будущему своих детей.

Как сообщил главный специалист группы руководства службы пробации Департамента уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области Галамат Кулманов, в рамках вышедшего закона проводится работа по выявлению и юридическому освобождению лиц, попадающих под амнистию.