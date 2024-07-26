В Кызылорде презентован ряд объектов

На левом берегу Сырдарьи сданы в эксплуатацию 150-квартирный многоэтажный жилой дом и областной Центр крови, а автопарки 11 медицинских учреждений региона пополнились 76 новыми каретами скорой помощи. Поздравляя новоселов на торжественной церемонии вручения ключей, Тамара Дуйсенова отметила, что вопрос создания комфортных условий для граж­дан – на постоянном контроле Главы государства.

– Повышение благосостояния населения, создание условий для комфортной жизни – важнейшая стратегическая задача нашего государства. На сегодня в стране действуют различные механизмы решения жилищных вопросов, такие как приобретение жилья, ипотечные программы банков, получение квартир по государственной прог­рамме. С начала года в республике введено в эксплуатацию около 7,5 миллиона квадратных метров жилья. До конца года планируется довес­ти показатель до 18 миллионов. Это позволит решить жилищный вопрос тысяч казахстанских семей, – проинформировала вице-премьер.

Добрые пожелания новоиспеченным владельцам квартир выс­казал и глава региона Нурлыбек Налибаев, отметивший, что на строительство жилья в регионе из республиканского бюджета выделено 8,5 млрд тенге.

Среди счастливых обладателей ключей от заветного жилья – Гулсезим Убайдильда.

– Я с мужем стояла в очереди на жилье по категории «сироты». Не описать словами, какое это большое счастье – иметь свою крышу над головой. Теперь мы вместе с двумя детьми стали хозяевами собственной двухкомнатной квартиры. До этого мы ютились в домах родственников, арендовали квартиры. Благодарю всех, кто оказал поддержку в решении жилищного вопроса, – сказала она.

А на торжественном открытии областного Центра крови Тамара Дуйсенова рассказала о проводимых мерах со стороны государства в сфере здравоохранения.

– Здоровая нация – гарантия развития страны. В рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», реализуемого по поручению Президента, в ближайшие два года в стране предусмотрено строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи. Будут модернизированы и районные больницы, – отметила вице-премьер.

Как сообщил Нурлыбек Налибаев, ежегодно в области донорскую кровь сдают более 10 тыс. жителей региона. В центре планируют заготовить порядка 17 тыс. доз компонентов крови по запросу медицинских организаций. На строительство объекта из республиканского бюджета было выделено 2,7 млрд тенге.

Также на мероприятии руководителям 11 медучреждений региона вручили ключи от 76 санитарных автомашин.