В Кызылорде яйца подешевели на 16%

В Кызылординской области за текущий год отмечено значительное снижение цен на восемь видов социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Минторговли

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Наибольшее снижение произошло по следующим продуктам: яйцо - с 559 до 465 тенге (на 16,8%), гречневая крупа - с 321 до 219 тенге (на 39,5%), подсолнечное масло - с 680 до 593 тенге (на 12,8%).

Также зафиксировано снижение цен на другие продукты: рис — с 418 до 392 тенге (на 6,2%), капуста — с 134 до 127 тенге (на 3,1%), репчатый лук – с 105 до 102 (на 2,9%), рожки – с 292 до 285 тенге (на 2,4%), пшеничная мука первого сорта — с 272 до 247 тенге (на 2,2%).

По Кызылординской области проведено 42 заседания комиссии по проверке посреднических схем по всей цепочке ценообразования на продовольственные товары. В результате выявлено 36 посреднических схем, приняты необходимые меры.