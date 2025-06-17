В лабиринте подростковых проблем

Интервью
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Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

Психолог Лариса Левина размышляет о причинах суицида среди несовершеннолетних

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Несмотря на борьбу с буллингом и вредоносными интернет-ресурсами, работу по предотвращению и выявлению причин этих негативных явлений, проблема проявления суицидальных наклонностей среди подростков пока не сходит с повестки дня. Наш сегодняшний эксперт имеет большой опыт практической деятельности, Лариса Левина – кандидат психологических наук, автор научных статей и книг по проблемам развития личности.

– Лариса Викторовна, почему же подростки решают свести счеты с жизнью, даже не познав ее?

– Средний возраст совершения суицида среди детей, согласно данным МВД, 15–17 лет. Однако все чаще ЧП происходят и в более раннем возрасте – в 11–13 лет. В качестве основных причин выступают одиночество, сложные отношения с родителями, со своими сверстниками и буллинг. Также большое негативное влияние на детей в современном мире оказывают различные социальные сети с негативным контентом.

В первую очередь суициды у подростков и их возрастающая тенденция обусловлены социальной ситуацией и отражают проблемы семьи. Подростковый возраст с его непростым развитием всех сфер личности и поведения также обуславливает риски суицида и саморазрушающего поведения.

Возраст совершения суицида наступает тогда, когда у человека сформировано представление о смерти, и он видит смерть как единственно возможное решение его проблемной ситуации. Чем меньше этот возраст, тем выше вероятность психотического расстройства, и в таком случае в первую очередь важна работа психиатров. У детей доподросткового возраста суициды возникают как первые фортпостные синдромы и оцениваются как фатальные, даже если ситуация имела шантажный характер.

Суицид и попытки к его реа­лизации могут возникать как показатель «маскированной» депрессии. Основными ее признаками являются потеря интереса к занятиям, которые человек когда-то любил; изменение веса и аппетита; усталость и потеря концентрации; бессонница; постоянное прокручивание в голове неприятной ситуации; «вынужденное», неестественное ощущение счастья. Такая депрессия часто возникает как реакция на психологические трудности в семье и микросоциальном окружении. Особого внимания требуют ситуации, в которых наблюдается наличие средовых ограничений и нарушений психической депривации в раннем возрасте.

Как отмечают ряд экспертов в области психологии, для большинства подростков, склонных к суицидальному поведению, характерна импульсивность, повышенная чувствительность, заниженная самооценка, экс­плозивность и эмоциональная неустойчивость. Также отмечена тесная связь суицидального поведения с типом акцентуации характера, которые у подростков представлены демонстративными, аффективными и истинными типами, а суицидальное поведение чаще совершают лица с сенситивным (63%) и циклоидным (25%) типами акцентуации.

– Какова роль семьи в решении проблемы суицидов? Что должны делать родители, если у них возникли подобные подозрения в отношении ребенка?

– Семья, находящаяся в кризисе, где существует длительная неразрешимая ситуация, может быть группой риска по возникновению суицида у подростков. К основным характеристикам личности суицидента относятся потребность в эмоциональной близости, зависимость от любимого человека, неумение ослабить фрустрацию, то есть несформированность защитно-совладающего поведения.

В таких случаях родителям следует обращаться за консультацией к специалистам, которые помогут найти индивидуальное решение возникшей проблемы. В случае непринятия мер есть риски, которые важно учитывать при оценке потенциальных угроз по суицидальному поведению. В их числе случаи суицидных попыток у родственников, развод или смерть одного из родителей (до 18 лет), раннее начало половой жизни, конфликт в области любовных отношений, конфликт, отягощенный неприятностями в других сферах жизни.

– Какие признаки могут указывать на то, что ребенок задумывается о суициде? Как отличить подростковую замкну­тость и бунт от сигналов о реальной угрозе?

– Кризис, спровоцировавший риск суицида, как правило, лежит в сфере актуальной и неразрешимой, по мнению подростка, ситуации, наложенной на личностные и психологические особенности плюс недопонимание в семье. Буллинг в школе также частая причина. Развитие темы саморазрушения в социальных сетях, провокативно рискованное поведение, конечно, могут стимулировать риски. Для реализации суицидальных намерений нужна совокупность многих факторов при неблагоприятных условиях развития и существования личности подростка.

Ситуация школьного буллинга как целенаправленной агрессии, при которой физически более крепкие дети нападают на более слабых без какой-либо провокации со стороны жертвы, вызывает у последней острые переживания неуверенности, вины и стыда. Проявления буллинга в школе включают физическую или вербальную агрессию, запугивание, изоляцию, вымогательство, повреждение личного имущества. Безусловно, все эти факторы могут спровоцировать риск совершения суицида у жертвы травли. Среди психологических трудностей, возникающих вследствие переживания буллинга, можно отметить панику, раздражительность и плохую концентрацию внимания.

В свою очередь кибербуллинг связан с появлением форм травли через использование мобильной и интернет-связи, соцсетей. Жертвы кибербуллинга имеют более высокие показатели психологического дистресса, чем жертвы школьного буллинга, у них более высок риск развития депрессий, самоповреждения и склонности к суициду.

Современные социальные сети, несмотря на попытки фильтрации контента, все же имеют риск продвижения антивитальных мотивов. Тут важен контроль со стороны родителей за потребляемым контентом. Важно мягко контролировать то, с чем имеет дело подросток в соцсетях и Интернете, в том числе игры, которые также могут содержать антивитальный контент. Кроме того, задача родителей и близких – способствовать формированию критического мышления у детей и подростков и укреплению позиции ценности жизни как приоритетного мотива развития личности.

– С какими проблемами к Вам чаще всего обращаются? Насколько доступна психиатри­ческая и психологическая помощь детям?

– Чаще всего на консультацию приходят родители с подростками, где запросы напрямую не связаны с суицидальным поведением. В основном речь идет о проблемах поведения: от агрессии до высокой тревоги и потери энергии, ухода от активной жизненной позиции, которая была свойственна подростку ранее, до повреждений на теле, носящих транзиторный или постоянный характер.

Нарушение восприятия собственного «я» у подростка называется аутопсихической деперсонализацией – это расстройство, при котором человек испытывает чувство отчуждения от собственной личности. Он может ощущать себя не таким, как преж­де, наблюдать за своей жизнью со стороны, не распозна­вать свои эмоции и чувства. В ходе беседы мы исследуем аутоагрессивное поведение, которое может носить характер суицидального и несуицидального самоповреждения. Проблема их различения усложняется тем, что не всегда просто определить, что можно считать повторяю­щимися актами самоповреж­дения, а что «репетициями» суицидального акта.

По данным статистики можно констатировать, что к самоповреждению чаще прибегают подростки, не являющиеся первенцами у своих родителей. В зоне повышенного риска оказываются среднерожденные дети в семьях, имеющих более одного ребенка. Причем девушки чаще совершают суицидальные попытки, а юноши – акты самоповреждения, хотя в целом более высокий риск суицидального и самоповреждающего поведения по гендерному признаку связывают с женским полом.

– Какие советы Вы можете дать взрослым?

– Если родители заметили изменение в поведении подростка, тревожные сигналы, до этого не имевшие места, следует обратиться к психологу либо в специа­лизированные центры или по телефонам доверия. Для начала это можно сделать самостоятельно, без подростка. Специалист сможет помочь прояснить ситуацию и оценить возможные риски, а также подскажет, требуется ли помощь психиатра.

К сожалению, среди большинства людей служба психиатрии слишком стигматизирована, а суть и задачи психиатрической помощи искажены, и это абсолютно необоснованно. Врач-психиатр и психотерапевт смогут помочь человеку в сложной жизненной ситуации и в ситуа­ции кризиса, для этого в их распоряжении имеется много эффективных средств и методов. Важно, чтобы помощь была оказана своевременно.

Также печально, что на сегодняшний день в учебных заведениях практически отсутствуют комплексные и эффективные программы как по профилактике суицидов среди подростков, так и по оказанию системной многоуровневой помощи. Но в связи с актуальностью темы, думаю, что такие программы появятся в скором будущем.

Жизнь людей в период подросткового возраста сложна со многих позиций. Рост и развитие тела, устойчивое формирование будущей взрослой позиции личности и переживание одного из сложных кризисов развития – это и многое другое делают подростковый возраст уязвимым, с рисками развития личностных проблем, в том чис­ле риском суицида.

Это важно понимать в первую очередь родителям и близким, которые могут и должны понять и поддержать. Подростки должны получать поддержку от близких и своего значимого окружения, иметь устойчивость по отношению к жизненным трудностям (из арсенала стратегий собственного опыта), иметь цели и планы на жизнь и понимать, куда и как сам подросток хочет развиваться, иметь свои ценности, на основе которых он может формировать дальнейшую целостность личности.

Подростковый возраст – один из самых сложных, но в то же время прекрасных моментов, с которого начинается путь во взрослую жизнь.

#суицид #подростки #психолог

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