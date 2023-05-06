В Лондоне в Вестминстерском аббатстве короновали Карла III

Король Великобритании Карл III коронован сегодня в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, передает Кazpravda.kz со ссылкой на ТАСС .

Фото: ТАСС

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову суверена корону святого Эдуарда Исповедника.

Она была сделана в XVII веке из чистого золота, весит 2,2 кг, украшена более чем 400 драгоценными камнями и хранится в Тауэре под неусыпной стражей. Ее использовали для коронации всех британских монархов, начиная с Карла II (1630-1685). Надевая ее на голову монарха, архиепископ Кентерберийский произнес слова: "Боже, храни короля", которые повторили все 2,2 тыс. гостей в аббатстве.

В честь коронации по всей стране начался артиллерийский салют.

Незадолго до этого, будучи скрытым за специально изготовленной ширмой, монарх принял помазание. Архиепископ нанес елей на голову, грудь и руки 74-летнего короля, сидевшего на дубовом коронационном кресле короля Эдуарда лицом к алтарю.

Перед коронацией Карл III принял королевские регалии, несущие глубокий символический смысл, как и все детали церемонии. Драгоценный жертвенный меч - атрибут короля как защитника веры, а золотые армиллы (браслеты) - символ искренности и мудрости. Держава монарха - золотой шар с крестом - символизирует христианский мир, а скипетр - символ королевской власти и справедливости. На безымянный палец Карла III было надето коронационное кольцо с рубинами и сапфирами, выложенными в форме креста, символизирующее его обручение с нацией.

Церемония завершилась возведением на престол. Монарх встал с коронационного кресла, пересел в установленный рядом трон и принял клятвы верности. Для ускорения коронации было принято решение отказаться от долгой процедуры "Преклонения пэров". Наследник престола принц Уэльский Уильям опустился на колени перед своим отцом и поклялся ему в верности, после чего состоялось так называемое народное преклонение - гостям коронации, как и тем, кто наблюдал за ней по телевизору, предложили присягнуть в верности суверену.

Затем была помазана, коронована и возведена на престол жена монарха королева Камилла. После этой процедуры она будет именоваться просто королевой, без приставки "консорт". Однако в ее случае обряд завершился быстрее, чем у ее мужа.

На этом церемония подошла к концу, и коронованные супруги отправились обратно в Букингемский дворец в позолоченной карете XVIII века.