В Мангистауской области открыли два центра лучших практик

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В Мангистауской области начали работать сразу два Центра лучших практик: в поликлинике №2 города Актау, а также в Мунайлинской районной поликлинике.

Проект реализован при поддержке Национальной ассоциации «Primary Health Care» и направлен на улучшение организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

Основная цель Центров — повышение доступности медицинской помощи для населения, улучшение качества услуг, а также интеграция медико-социальных служб с потребностями человека и его семьи. В числе ключевых задач — повышение медицинской грамотности населения, вовлечение пациентов в процесс лечения и профилактики заболеваний, а также разработка социальных программ.

На сегодняшний день в Казахстане действует 21 Центр лучших практик. Первый из них был открыт в районе Еңбекшіқазақ Алматинской области и признан Всемирной организацией здравоохранения как первая модель в мире.

По словам президента Национальной ассоциации «Primary Health Care», профессора Толебая Рахыпбекова, данный проект вызывает большой интерес за рубежом:

«Письма были направлены министрам здравоохранения 156 государств, и к нам уже приезжают делегации из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, а также из стран Европы, таких как Швеция, Испания и Италия».

Одной из ключевых особенностей Центра является сочетание эффективных медицинских и социальных услуг. Также внедряется многопрофильная команда семейных врачей, что означает закрепление за каждой семьей квалифицированного и отзывчивого специалиста, который будет сопровождать пациентов на всех этапах лечения.