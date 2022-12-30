К разумному энергопотреблению в праздники призвал казахстанцев Акчулаков

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков рассказал, как можно избежать перегрузки в энергосистеме республики в праздники, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Журналисты поинтересовались, испытывает ли энергосистема Казахстана перегрузки в праздники, когда по вечерам включаются гирлянды, елки, праздничное освещение.

"Помимо новогодних праздников система Казахстана испытывает дефицит, который сейчас перетоками закрывается из России в часы утреннего и вечернего максимума потребления... Когда бывают длинные праздники и выходные, потребление вырастет", – признал министр.

В этой связи Болат Акчулаков дал несколько советов казахстанцам.

"Как рекомендация – быть аккуратными с электроприборами. Во-вторых, какое-то разумное потребление должно быть. Если нет необходимости держать какие-то электрические приборы, наверное, лучше их отключить. Тем не менее система пока может и покрывает то, что потребители потребляют в часы максимума, к сожалению, пока за счет перетоков", – резюмировал он.