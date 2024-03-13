В Минобороны предупредили о передвижениях военной техники вблизи Астаны

13 марта военнослужащие воинских частей Акмолинского гарнизона совершат марши на боевой технике в назначенные районы близ Астаны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны
Мероприятия проводятся в рамках очередного этапа комплексной проверки боевой готовности сил и средств воинских подразделений гарнизона.
В указанный период в пригороде столицы, в том числе на карагандинской трассе, возможны временные ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах при прохождении колонн военной техники.
«В этой связи просим граждан отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и сохранять спокойствие. Кроме того, просим пользователей социальных сетей не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации», - говорится в сообщении.